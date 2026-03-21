Türkiye'de en çok görülen rüya belli oldu: İşte şaşkına çeviren rüya haritası listesi! Ülke ülke ortaya çıktı!

Dünya genelinde yapılan rüya araştırmaları, hangi milletin hangi korkularla uyandığını ortaya koydu. Araştırmalar, ülkelerin en çok gördüğü rüyaların kültür, yaşam tarzı ve toplumsal streslerle yakından bağlantılı olduğunu belirtiyor. Peki Türkiye'de en çok görülen rüya ne? İşte merak edilen liste!

Giriş Tarihi: 21.03.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 11:05
Bilim insanları dikkat çeken bir rüya araştırmasına imza attı. Ülkelerin en çok gördükleri rüyalar listesi belli oldu. İşte dünya rüya haritasının şaşkına çeviren detayları!

İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE!

Yunanistan

Şapka

Rusya

Yılan

Almanya

Hamilelik

İspanya

Diş dökülmesi

İngiltere

Diş dökülmesi

Fransa

Eski ilişkiler

Portekiz

Yılan

İtalya

Hamilelik

İsviçre

Hamilelik

Slovenya

Ölüm

İzlanda

Kar

Norveç

Diş dökülmesi

İsveç

Diş dökülmesi

Finlandiya

Yılan

Macaristan

Ölüm

Polonya

Diş dökülmesi

Bulgaristan

Yılan

Estonya

Ayı

Litvanya

Ayı

Belarus

Hamilelik

Hırvatistan

Yılan

Avustralya

Diş düşmesi

Yeni Zelanda

Diş düşmesi

ABD

Diş dökülmesi