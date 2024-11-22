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Türkiye'de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...
Türkiye'de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...
"Türkiye'de en çok nereli var?" sorusu, TÜİK tarafından yayınlanan bir raporda yanıtlandı. 16 milyon 310 bin 652 nüfusuyla İstanbul, resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık ili. Peki, Türkiye'de en çok "nereli" yaşıyor ve herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı!
Giriş Tarihi: 22.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:36