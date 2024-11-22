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Türkiye'de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

"Türkiye'de en çok nereli var?" sorusu, TÜİK tarafından yayınlanan bir raporda yanıtlandı. 16 milyon 310 bin 652 nüfusuyla İstanbul, resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık ili. Peki, Türkiye'de en çok "nereli" yaşıyor ve herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı!

Giriş Tarihi: 22.11.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:36
Türkiye’de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

Her ne kadar en kalabalık ilimiz İstanbul olsa da, kütük sistemine bakıldığında aslen insanların nereli olduğuna bağlı olarak nüfus dağılımı oldukça ilginç sonuçlar alabiliyor. Peki aslında Türkiye'de en çok nereli yaşıyor? İşte o liste...

Türkiye’de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

10. BURSA: 1 milyon 826 bin 285

Türkiye’de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

9. ERZURUM: 1 milyon 893 bin 946

Türkiye’de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

8. SİVAS: 1 MİLYON 950 281

Türkiye’de en çok nereli var? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il hangisi olacaktı...

7. SAMSUN: 1 milyon 976 bin 178

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