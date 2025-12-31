Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 1.000.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenTürkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 1 milyon TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:39
SORU: Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?

A. Eğil

B. Tut

C. Gör

D. Olur

CEVAP: Gör