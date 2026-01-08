Trend
Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde yarısı yaz, yarısı kıştır denen ayda kutlanır?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 8 Ocak 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde yarısı yaz, yarısı kıştır denen ayda kutlanır? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:42