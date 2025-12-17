Türkiye'de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre konut satışlarının en yoğun olduğu iller ile en düşük olduğu iller netleşti. Peki Türkiye'de konut satışında hangi iller zirvede? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:31
Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre Türkiye'de konut satışlarının en yüksek ve en düşük olduğu iller belirlendi. İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler...

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

KASIMDA YABANCILARA KAÇ KONUT SATILDI?

Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İLK SIRA İSTANBUL'UN...

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE KONUT SATIŞI

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

İŞTE KONUT SATIŞININ EN FAZLA VE EN AZ OLDUĞU İLLER

TÜİK verileriyle, konut satışının en çok ve en az olduğu iller de belli oldu.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

İŞTE O İLLER

İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara,

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

8 bin 540 ile İzmir takip etti.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan,

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

131 ile Bayburt ve

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

152 ile Artvin olarak sıralandı.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Konut satışları, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak, 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERE YAPILACAK? İŞTE DETAYLAR

Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilecek TOKİ 500 bin konut projesi için geri sayım başladı.

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Peki hangi ilçede kaç konut yapılacak? İşte ilçe ilçe konut dağılımı...

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Adana

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Adıyaman
Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Afyonkarahisar

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler

Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Ağrı
Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Amasya
Türkiye’de konut satışında hangi iller zirvede? İşte TÜİK verileriyle en çok ve en az satışın yapıldığı şehirler
  • Ankara