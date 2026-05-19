Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

Türkiye'de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

TÜİK'in yayınladığı son veriler, Türkiye'nin güncel soyadı haritasını gözler önüne serdi. Ülke genelinde milyonlarca kişinin aynı soyadını taşıdığı ortaya çıkarken, asıl büyük sürpriz 81 ilin kendi içindeki dağılımında yaşandı. İşte illere göre en çok kullanılan soy isimleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 15:50
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

TÜİK'in güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bazı şehirlerde liderliği kimseye bırakmayan geleneksel isimler yerini korurken, bazı illerde ise gizli bir çoğunluğun hüküm sürdüğü görülüyor. Türkiye genelinde milyonların paylaştığı o popüler soyadlarının illere göre dağılımı belli oldu.

İşte 81 ilde en çok kullanılan soyadları ve bu soyadını taşıyan kişi sayısı:

Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

1-ADANA

YILMAZ - 26.146

2025 ADANA YILMAZ 26.146 1
2025 ADANA KAYA 23.859 2
2025 ADANA DEMİR 22.676 3
2025 ADANA ÇELİK 18.180 4
2025 ADANA ŞAHİN 17.162 5
2025 ADANA YILDIRIM 17.070 6
2025 ADANA YILDIZ 16.065 7
2025 ADANA DOĞAN 15.277 8
2025 ADANA ÖZDEMİR 15.181 9
2025 ADANA AYDIN 12.198 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

2- ADIYAMAN

DOĞAN - 8.594

2025 ADIYAMAN DOĞAN 8.594 1
2025 ADIYAMAN KAYA 8.175 2
2025 ADIYAMAN DEMİR 8.096 3
2025 ADIYAMAN ŞAHİN 8.090 4
2025 ADIYAMAN ARSLAN 7.368 5
2025 ADIYAMAN YILMAZ 6.956 6
2025 ADIYAMAN YILDIRIM 6.885 7
2025 ADIYAMAN ÇELİK 6.527 8
2025 ADIYAMAN ASLAN 5.724 9
2025 ADIYAMAN POLAT 4.683 10
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Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

3-AFYONKARAHİSAR

YILMAZ - 10.021

2025 AFYONKARAHİSAR YILMAZ 10.021 1
2025 AFYONKARAHİSAR ÇELİK 8.853 2
2025 AFYONKARAHİSAR YILDIRIM 7.138 3
2025 AFYONKARAHİSAR ÖZDEMİR 6.846 4
2025 AFYONKARAHİSAR DEMİR 6.477 5
2025 AFYONKARAHİSAR ÖZTÜRK 6.061 6
2025 AFYONKARAHİSAR ÇETİN 5.233 7
2025 AFYONKARAHİSAR ŞAHİN 5.119 8
2025 AFYONKARAHİSAR KAYA 4.708 9
2025 AFYONKARAHİSAR YILDIZ 4.688 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

4-AĞRI

KAYA - 15.283

2025 AĞRI KAYA 15.283 1
2025 AĞRI DEMİR 11.682 2
2025 AĞRI YILDIZ 7.849 3
2025 AĞRI ÇELİK 7.819 4
2025 AĞRI YILDIRIM 6.225 5
2025 AĞRI POLAT 6.183 6
2025 AĞRI KILIÇ 6.039 7
2025 AĞRI TAŞDEMİR 5.883 8
2025 AĞRI ASLAN 5.396 9
2025 AĞRI YILMAZ 5.218 10
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5-AMASYA
ŞAHİN - 5.011

2025 AMASYA ŞAHİN 5.011 1
2025 AMASYA YILMAZ 4.151 2
2025 AMASYA DEMİR 3.704 3
2025 AMASYA KAYA 3.386 4
2025 AMASYA ÖZTÜRK 3.318 5
2025 AMASYA KILIÇ 2.832 6
2025 AMASYA ÇELİK 2.651 7
2025 AMASYA AYDIN 2.549 8
2025 AMASYA ARSLAN 2.430 9
2025 AMASYA KOÇ 2.421 10
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6-ANKARA

YILMAZ - 88.766

2025 ANKARA YILMAZ 88.766 1
2025 ANKARA ŞAHİN 62.512 2
2025 ANKARA YILDIRIM 52.576 3
2025 ANKARA KAYA 51.478 4
2025 ANKARA ÖZTÜRK 51.384 5
2025 ANKARA DEMİR 47.768 6
2025 ANKARA ÖZDEMİR 47.075 7
2025 ANKARA ÇELİK 45.115 8
2025 ANKARA YILDIZ 44.617 9
2025 ANKARA DOĞAN 41.321 10

Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

7-ANTALYA
YILMAZ - 40.245

2025 ANTALYA YILMAZ 40.245 1
2025 ANTALYA KAYA 27.549 2
2025 ANTALYA DEMİR 25.471 3
2025 ANTALYA ÇELİK 25.177 4
2025 ANTALYA ŞAHİN 23.478 5
2025 ANTALYA YILDIRIM 21.196 6
2025 ANTALYA YILDIZ 20.420 7
2025 ANTALYA ÇETİN 17.912 8
2025 ANTALYA ÖZDEMİR 17.654 9
2025 ANTALYA ÖZTÜRK 15.812 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

8-ARTVİN
YILMAZ - 4.504

2025 ARTVİN YILMAZ 4.504 1
2025 ARTVİN AYDIN 2.310 2
2025 ARTVİN ÇELİK 2.221 3
2025 ARTVİN YILDIRIM 2.108 4
2025 ARTVİN ÖZTÜRK 1.973 5
2025 ARTVİN YILDIZ 1.582 6
2025 ARTVİN DEMİR 1.542 7
2025 ARTVİN KAYA 1.476 8
2025 ARTVİN ALTUN 1.391 9
2025 ARTVİN ŞAHİN 1.339 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

9- AYDIN
YILMAZ - 12.591

2025 AYDIN YILMAZ 12.591 1
2025 AYDIN KAYA 10.652 2
2025 AYDIN DEMİR 10.450 3
2025 AYDIN ÇELİK 9.082 4
2025 AYDIN YILDIRIM 8.248 5
2025 AYDIN AYDIN 8.118 6
2025 AYDIN ÖZTÜRK 7.759 7
2025 AYDIN YILDIZ 7.759 7
2025 AYDIN ÖZDEMİR 7.620 8
2025 AYDIN ŞAHİN 6.484 9
2025 AYDIN ÇETİN 5.821 10
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10-BALIKESİR

YILMAZ - 14.345

2025 BALIKESİR YILMAZ 14.345 1
2025 BALIKESİR KAYA 10.079 2
2025 BALIKESİR DEMİR 9.784 3
2025 BALIKESİR YILDIZ 9.442 4
2025 BALIKESİR ÖZDEMİR 8.644 5
2025 BALIKESİR ŞAHİN 7.738 6
2025 BALIKESİR ÇELİK 7.474 7
2025 BALIKESİR YILDIRIM 7.456 8
2025 BALIKESİR AYDIN 7.366 9
2025 BALIKESİR ÇETİN 7.307 10
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11-BİLECİK

YILMAZ - 3.322

2025 BİLECİK YILMAZ 3.322 1
2025 BİLECİK KAYA 2.574 2
2025 BİLECİK ÇELİK 2.491 3
2025 BİLECİK DEMİR 2.479 4
2025 BİLECİK YILDIRIM 1.963 5
2025 BİLECİK ŞAHİN 1.942 6
2025 BİLECİK YILDIZ 1.748 7
2025 BİLECİK ÖZTÜRK 1.707 8
2025 BİLECİK AYDIN 1.670 9
2025 BİLECİK ÖZDEMİR 1.367 10
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12-BİNGÖL

KAYA - 3.873

2025 BİNGÖL KAYA 3.873 1
2025 BİNGÖL DEMİR 3.219 2
2025 BİNGÖL YILDIZ 2.392 3
2025 BİNGÖL ÇELİK 2.034 4
2025 BİNGÖL YILMAZ 1.739 5
2025 BİNGÖL KILIÇ 1.738 6
2025 BİNGÖL AYDIN 1.446 7
2025 BİNGÖL BİNGÖL 1.407 8
2025 BİNGÖL BULUT 1.345 9
2025 BİNGÖL TUNÇ 1.312 10
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13- BİTLİS

DEMİR - 3.990

2025 BİTLİS DEMİR 3.990 1
2025 BİTLİS ÇELİK 3.597 2
2025 BİTLİS YILMAZ 3.155 3
2025 BİTLİS KAYA 3.102 4
2025 BİTLİS ÖZDEMİR 2.848 5
2025 BİTLİS ASLAN 2.628 6
2025 BİTLİS YILDIZ 2.289 7
2025 BİTLİS KAPLAN 2.047 8
2025 BİTLİS AYDIN 2.039 9
2025 BİTLİS KARDAŞ 2.020 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

14-BOLU

YILMAZ - 6.106

2025 BOLU YILMAZ 6.106 1
2025 BOLU ÖZTÜRK 4.374 2
2025 BOLU ÖZDEMİR 3.703 3
2025 BOLU DEMİR 2.715 4
2025 BOLU ÖZCAN 2.680 5
2025 BOLU YILDIZ 2.678 6
2025 BOLU ÇELİK 2.620 7
2025 BOLU ARSLAN 2.559 8
2025 BOLU AYDIN 2.244 9
2025 BOLU YAMAN 2.172 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

14-BURDUR

YILMAZ - 3.390

2025 BURDUR YILMAZ 3.390 1
2025 BURDUR ÇELİK 2.915 2
2025 BURDUR KAYA 2.832 3
2025 BURDUR ÖZDEMİR 2.142 4
2025 BURDUR DEMİR 2.135 5
2025 BURDUR YILDIZ 2.129 6
2025 BURDUR ÖZTÜRK 2.054 7
2025 BURDUR ŞAHİN 2.040 8
2025 BURDUR ACAR 1.958 9
2025 BURDUR YILDIRIM 1.627 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

16-BURSA

YILMAZ - 46.316

2025 BURSA YILMAZ 46.316 1
2025 BURSA AYDIN 32.946 2
2025 BURSA KAYA 31.926 3
2025 BURSA DEMİR 30.743 4
2025 BURSA ÖZTÜRK 29.186 5
2025 BURSA YILDIZ 29.055 6
2025 BURSA ÇELİK 26.020 7
2025 BURSA ŞAHİN 24.489 8
2025 BURSA YILDIRIM 23.938 9
2025 BURSA ÖZDEMİR 20.052 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

17-ÇANAKKALE

YILMAZ - 8.734

2025 ÇANAKKALE YILMAZ 8.734 1
2025 ÇANAKKALE KAYA 5.304 2
2025 ÇANAKKALE ŞAHİN 5.138 3
2025 ÇANAKKALE ÇETİN 4.579 4
2025 ÇANAKKALE ARSLAN 4.545 5
2025 ÇANAKKALE DEMİR 4.338 6
2025 ÇANAKKALE ÖZTÜRK 4.109 7
2025 ÇANAKKALE YILDIZ 3.940 8
2025 ÇANAKKALE ÖZDEMİR 3.887 9
2025 ÇANAKKALE ÖZKAN 3.790 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

18-ÇANKIRI

YILMAZ - 2.525

2025 ÇANKIRI YILMAZ 2.525 1
2025 ÇANKIRI ŞAHİN 2.036 2
2025 ÇANKIRI ÇELİK 1.925 3
2025 ÇANKIRI KAYA 1.867 4
2025 ÇANKIRI ÖZTÜRK 1.692 5
2025 ÇANKIRI ÖZDEMİR 1.645 6
2025 ÇANKIRI DEMİR 1.432 7
2025 ÇANKIRI YILDIRIM 1.394 8
2025 ÇANKIRI ARSLAN 1.308 9
2025 ÇANKIRI YILDIZ 1.280 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

19-ÇORUM

ŞAHİN - 7.613

2025 ÇORUM ŞAHİN 7.613 1
2025 ÇORUM YILMAZ 5.834 2
2025 ÇORUM KAYA 5.211 3
2025 ÇORUM YILDIRIM 4.469 4
2025 ÇORUM ARSLAN 4.107 5
2025 ÇORUM DEMİR 4.053 6
2025 ÇORUM ÖZDEMİR 3.680 7
2025 ÇORUM ÇELİK 3.072 8
2025 ÇORUM KILIÇ 2.809 9
2025 ÇORUM DOĞAN 2.701 10
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20-DENİZLİ

YILMAZ - 12.744

2025 DENİZLİ YILMAZ 12.744 1
2025 DENİZLİ YILDIRIM 8.346 2
2025 DENİZLİ KAYA 7.527 3
2025 DENİZLİ DEMİR 7.227 4
2025 DENİZLİ ÇELİK 6.868 5
2025 DENİZLİ ÖZDEMİR 6.699 6
2025 DENİZLİ ÇETİN 6.303 7
2025 DENİZLİ ÖZTÜRK 5.885 8
2025 DENİZLİ ARSLAN 5.704 9
2025 DENİZLİ ŞAHİN 5.505 10
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21-DİYARBAKIR

KAYA - 35.014

2025 DİYARBAKIR KAYA 35.014 1
2025 DİYARBAKIR DEMİR 24.930 2
2025 DİYARBAKIR ÇELİK 24.400 3
2025 DİYARBAKIR ASLAN 21.878 4
2025 DİYARBAKIR YILDIZ 21.326 5
2025 DİYARBAKIR YILMAZ 17.293 6
2025 DİYARBAKIR YILDIRIM 14.276 7
2025 DİYARBAKIR ARSLAN 13.707 8
2025 DİYARBAKIR AYDIN 13.502 9
2025 DİYARBAKIR KILIÇ 13.477 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

22-EDİRNE

YILMAZ - 4.453

2025 EDİRNE YILMAZ 4.453 1
2025 EDİRNE ÇELİK 3.038 2
2025 EDİRNE DEMİR 2.712 3
2025 EDİRNE KAYA 2.457 4
2025 EDİRNE ÖZTÜRK 2.425 5
2025 EDİRNE YILDIZ 2.356 6
2025 EDİRNE ŞAHİN 2.182 7
2025 EDİRNE ÖZDEMİR 2.085 8
2025 EDİRNE ÇETİN 2.073 9
2025 EDİRNE AYDIN 2.028 10
Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

23-ELAZIĞ

YILDIRIM - 12.502

2025 ELAZIĞ YILDIRIM 12.502 1
2025 ELAZIĞ KAYA 11.108 2
2025 ELAZIĞ YILMAZ 9.923 3
2025 ELAZIĞ ÇELİK 8.886 4
2025 ELAZIĞ DEMİR 8.486 5
2025 ELAZIĞ DOĞAN 8.005 6
2025 ELAZIĞ YILDIZ 7.826 7
2025 ELAZIĞ ÖZDEMİR 6.641 8
2025 ELAZIĞ AYDIN 6.564 9
2025 ELAZIĞ KILIÇ 5.133 10
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24-ERZİNCAN

YILMAZ - 3.714

2025 ERZİNCAN YILMAZ 3.714 1
2025 ERZİNCAN KAYA 3.081 2
2025 ERZİNCAN DEMİR 3.041 3
2025 ERZİNCAN YILDIZ 2.618 4
2025 ERZİNCAN YILDIRIM 2.432 5
2025 ERZİNCAN DOĞAN 2.134 6
2025 ERZİNCAN POLAT 2.018 7
2025 ERZİNCAN ÇELİK 2.018 7
2025 ERZİNCAN KILIÇ 1.813 8
2025 ERZİNCAN ŞAHİN 1.805 9
2025 ERZİNCAN ÖZDEMİR 1.680 10