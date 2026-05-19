Türkiye’de milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Sizin memleketinizde en çok kullanılan soy isim hangisi?

TÜİK'in yayınladığı son veriler, Türkiye'nin güncel soyadı haritasını gözler önüne serdi. Ülke genelinde milyonlarca kişinin aynı soyadını taşıdığı ortaya çıkarken, asıl büyük sürpriz 81 ilin kendi içindeki dağılımında yaşandı. İşte illere göre en çok kullanılan soy isimleri...
2- ADIYAMAN
DOĞAN - 8.594
|2025
|ADIYAMAN
|DOĞAN
|8.594
|1
|2025
|ADIYAMAN
|KAYA
|8.175
|2
|2025
|ADIYAMAN
|DEMİR
|8.096
|3
|2025
|ADIYAMAN
|ŞAHİN
|8.090
|4
|2025
|ADIYAMAN
|ARSLAN
|7.368
|5
|2025
|ADIYAMAN
|YILMAZ
|6.956
|6
|2025
|ADIYAMAN
|YILDIRIM
|6.885
|7
|2025
|ADIYAMAN
|ÇELİK
|6.527
|8
|2025
|ADIYAMAN
|ASLAN
|5.724
|9
|2025
|ADIYAMAN
|POLAT
|4.683
|10
3-AFYONKARAHİSAR
YILMAZ - 10.021
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|YILMAZ
|10.021
|1
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ÇELİK
|8.853
|2
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|YILDIRIM
|7.138
|3
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ÖZDEMİR
|6.846
|4
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|DEMİR
|6.477
|5
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ÖZTÜRK
|6.061
|6
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ÇETİN
|5.233
|7
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ŞAHİN
|5.119
|8
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|KAYA
|4.708
|9
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|YILDIZ
|4.688
|10
6-ANKARA
YILMAZ - 88.766
|2025
|ANKARA
|YILMAZ
|88.766
|1
|2025
|ANKARA
|ŞAHİN
|62.512
|2
|2025
|ANKARA
|YILDIRIM
|52.576
|3
|2025
|ANKARA
|KAYA
|51.478
|4
|2025
|ANKARA
|ÖZTÜRK
|51.384
|5
|2025
|ANKARA
|DEMİR
|47.768
|6
|2025
|ANKARA
|ÖZDEMİR
|47.075
|7
|2025
|ANKARA
|ÇELİK
|45.115
|8
|2025
|ANKARA
|YILDIZ
|44.617
|9
|2025
|ANKARA
|DOĞAN
|41.321
|10
7-ANTALYA
YILMAZ - 40.245
|2025
|ANTALYA
|YILMAZ
|40.245
|1
|2025
|ANTALYA
|KAYA
|27.549
|2
|2025
|ANTALYA
|DEMİR
|25.471
|3
|2025
|ANTALYA
|ÇELİK
|25.177
|4
|2025
|ANTALYA
|ŞAHİN
|23.478
|5
|2025
|ANTALYA
|YILDIRIM
|21.196
|6
|2025
|ANTALYA
|YILDIZ
|20.420
|7
|2025
|ANTALYA
|ÇETİN
|17.912
|8
|2025
|ANTALYA
|ÖZDEMİR
|17.654
|9
|2025
|ANTALYA
|ÖZTÜRK
|15.812
|10
9- AYDIN
YILMAZ - 12.591
|2025
|AYDIN
|YILMAZ
|12.591
|1
|2025
|AYDIN
|KAYA
|10.652
|2
|2025
|AYDIN
|DEMİR
|10.450
|3
|2025
|AYDIN
|ÇELİK
|9.082
|4
|2025
|AYDIN
|YILDIRIM
|8.248
|5
|2025
|AYDIN
|AYDIN
|8.118
|6
|2025
|AYDIN
|ÖZTÜRK
|7.759
|7
|2025
|AYDIN
|YILDIZ
|7.759
|7
|2025
|AYDIN
|ÖZDEMİR
|7.620
|8
|2025
|AYDIN
|ŞAHİN
|6.484
|9
|2025
|AYDIN
|ÇETİN
|5.821
|10
10-BALIKESİR
YILMAZ - 14.345
|2025
|BALIKESİR
|YILMAZ
|14.345
|1
|2025
|BALIKESİR
|KAYA
|10.079
|2
|2025
|BALIKESİR
|DEMİR
|9.784
|3
|2025
|BALIKESİR
|YILDIZ
|9.442
|4
|2025
|BALIKESİR
|ÖZDEMİR
|8.644
|5
|2025
|BALIKESİR
|ŞAHİN
|7.738
|6
|2025
|BALIKESİR
|ÇELİK
|7.474
|7
|2025
|BALIKESİR
|YILDIRIM
|7.456
|8
|2025
|BALIKESİR
|AYDIN
|7.366
|9
|2025
|BALIKESİR
|ÇETİN
|7.307
|10
11-BİLECİK
YILMAZ - 3.322
|2025
|BİLECİK
|YILMAZ
|3.322
|1
|2025
|BİLECİK
|KAYA
|2.574
|2
|2025
|BİLECİK
|ÇELİK
|2.491
|3
|2025
|BİLECİK
|DEMİR
|2.479
|4
|2025
|BİLECİK
|YILDIRIM
|1.963
|5
|2025
|BİLECİK
|ŞAHİN
|1.942
|6
|2025
|BİLECİK
|YILDIZ
|1.748
|7
|2025
|BİLECİK
|ÖZTÜRK
|1.707
|8
|2025
|BİLECİK
|AYDIN
|1.670
|9
|2025
|BİLECİK
|ÖZDEMİR
|1.367
|10
12-BİNGÖL
KAYA - 3.873
|2025
|BİNGÖL
|KAYA
|3.873
|1
|2025
|BİNGÖL
|DEMİR
|3.219
|2
|2025
|BİNGÖL
|YILDIZ
|2.392
|3
|2025
|BİNGÖL
|ÇELİK
|2.034
|4
|2025
|BİNGÖL
|YILMAZ
|1.739
|5
|2025
|BİNGÖL
|KILIÇ
|1.738
|6
|2025
|BİNGÖL
|AYDIN
|1.446
|7
|2025
|BİNGÖL
|BİNGÖL
|1.407
|8
|2025
|BİNGÖL
|BULUT
|1.345
|9
|2025
|BİNGÖL
|TUNÇ
|1.312
|10
17-ÇANAKKALE
YILMAZ - 8.734
|2025
|ÇANAKKALE
|YILMAZ
|8.734
|1
|2025
|ÇANAKKALE
|KAYA
|5.304
|2
|2025
|ÇANAKKALE
|ŞAHİN
|5.138
|3
|2025
|ÇANAKKALE
|ÇETİN
|4.579
|4
|2025
|ÇANAKKALE
|ARSLAN
|4.545
|5
|2025
|ÇANAKKALE
|DEMİR
|4.338
|6
|2025
|ÇANAKKALE
|ÖZTÜRK
|4.109
|7
|2025
|ÇANAKKALE
|YILDIZ
|3.940
|8
|2025
|ÇANAKKALE
|ÖZDEMİR
|3.887
|9
|2025
|ÇANAKKALE
|ÖZKAN
|3.790
|10
18-ÇANKIRI
YILMAZ - 2.525
|2025
|ÇANKIRI
|YILMAZ
|2.525
|1
|2025
|ÇANKIRI
|ŞAHİN
|2.036
|2
|2025
|ÇANKIRI
|ÇELİK
|1.925
|3
|2025
|ÇANKIRI
|KAYA
|1.867
|4
|2025
|ÇANKIRI
|ÖZTÜRK
|1.692
|5
|2025
|ÇANKIRI
|ÖZDEMİR
|1.645
|6
|2025
|ÇANKIRI
|DEMİR
|1.432
|7
|2025
|ÇANKIRI
|YILDIRIM
|1.394
|8
|2025
|ÇANKIRI
|ARSLAN
|1.308
|9
|2025
|ÇANKIRI
|YILDIZ
|1.280
|10
20-DENİZLİ
YILMAZ - 12.744
|2025
|DENİZLİ
|YILMAZ
|12.744
|1
|2025
|DENİZLİ
|YILDIRIM
|8.346
|2
|2025
|DENİZLİ
|KAYA
|7.527
|3
|2025
|DENİZLİ
|DEMİR
|7.227
|4
|2025
|DENİZLİ
|ÇELİK
|6.868
|5
|2025
|DENİZLİ
|ÖZDEMİR
|6.699
|6
|2025
|DENİZLİ
|ÇETİN
|6.303
|7
|2025
|DENİZLİ
|ÖZTÜRK
|5.885
|8
|2025
|DENİZLİ
|ARSLAN
|5.704
|9
|2025
|DENİZLİ
|ŞAHİN
|5.505
|10
21-DİYARBAKIR
KAYA - 35.014
|2025
|DİYARBAKIR
|KAYA
|35.014
|1
|2025
|DİYARBAKIR
|DEMİR
|24.930
|2
|2025
|DİYARBAKIR
|ÇELİK
|24.400
|3
|2025
|DİYARBAKIR
|ASLAN
|21.878
|4
|2025
|DİYARBAKIR
|YILDIZ
|21.326
|5
|2025
|DİYARBAKIR
|YILMAZ
|17.293
|6
|2025
|DİYARBAKIR
|YILDIRIM
|14.276
|7
|2025
|DİYARBAKIR
|ARSLAN
|13.707
|8
|2025
|DİYARBAKIR
|AYDIN
|13.502
|9
|2025
|DİYARBAKIR
|KILIÇ
|13.477
|10
22-EDİRNE
YILMAZ - 4.453
|2025
|EDİRNE
|YILMAZ
|4.453
|1
|2025
|EDİRNE
|ÇELİK
|3.038
|2
|2025
|EDİRNE
|DEMİR
|2.712
|3
|2025
|EDİRNE
|KAYA
|2.457
|4
|2025
|EDİRNE
|ÖZTÜRK
|2.425
|5
|2025
|EDİRNE
|YILDIZ
|2.356
|6
|2025
|EDİRNE
|ŞAHİN
|2.182
|7
|2025
|EDİRNE
|ÖZDEMİR
|2.085
|8
|2025
|EDİRNE
|ÇETİN
|2.073
|9
|2025
|EDİRNE
|AYDIN
|2.028
|10
24-ERZİNCAN
YILMAZ - 3.714
|2025
|ERZİNCAN
|YILMAZ
|3.714
|1
|2025
|ERZİNCAN
|KAYA
|3.081
|2
|2025
|ERZİNCAN
|DEMİR
|3.041
|3
|2025
|ERZİNCAN
|YILDIZ
|2.618
|4
|2025
|ERZİNCAN
|YILDIRIM
|2.432
|5
|2025
|ERZİNCAN
|DOĞAN
|2.134
|6
|2025
|ERZİNCAN
|POLAT
|2.018
|7
|2025
|ERZİNCAN
|ÇELİK
|2.018
|7
|2025
|ERZİNCAN
|KILIÇ
|1.813
|8
|2025
|ERZİNCAN
|ŞAHİN
|1.805
|9
|2025
|ERZİNCAN
|ÖZDEMİR
|1.680
|10