Türkiye’deki nadir araçlardan! Değeri dudak uçuklattı...Telefonları susmuyor

Osmaniye'de 6 yıldır oto galeri işletmeciliği yapan Ali Yılmaz, 2001 model Tofaş marka otomobilini lüks otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya sürdüğü araçlarına eş değer bir fiyattan satışa çıkardı.

"TÜRKİYE'DEKİ NADİR ARAÇLARDAN" Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.

"ARACIN ŞU AN DEĞERİ 145 BİN LİRADIR" Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, "Aracım 88 bin kilometrede 2001 model doğandır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur.

Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye'de nadir olan araçlardan birisidir. Biz bu işin keyifçisiyiz ama aracımı da değer bilen birisine satmak isterim. Aracın şu an değeri 145 bin liradır. Araç için telefonlarım da susmuyor. Araca talep çok görülüyor.