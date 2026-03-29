Türkiye’nin 504. kanatlı misafiri! Afrika’dan Gaziantep’e uzanan mucizevi yolculuk!

- Takkeli cılıbıtı kadraja alırken yaşadığınız ilk duygu neydi; şaşkınlık mı, heyecan mı, yoksa mesleki refleks mi?

- İlk an tamamen bir karışımdı aslında. Önce bir yabancılık hissi geldi, çünkü gördüğüm kuş alışık olduğum türlerden farklıydı. Dürbünle baktığımda içimde ciddi bir heyecan oluştu. Sonrasında refleks olarak fotoğraf ve video almaya yöneldim. Ama o anın duygusu net olarak söylemek gerekirse;

"farklı bir şey buldum" hissi ve onun getirdiği heyecandı.

- Bu kareyi yakalamak için ne kadar süre gözlem yaptınız, sabır süreci nasıldı?

- Bu kareyi sadece o güne ait bir bekleyiş olarak görmemek gerekiyor. Aslında uzun süredir yaptığım düzenli gözlemlerin bir sonucu. O gün de sahada aktif bir gözlem sürecindeydim.

Kuş gözlemciliğinde çoğu zaman saatlerce bekleyip hiçbir şey çekemediğiniz olur. Bu kare de tam olarak o sabrın karşılığı. Türü fark ettikten sonra ise hem teşhis etmek hem de doğru anı yakalamak için bir süre dikkatle takip ettim. Bu işin en temelinde sabır var.

