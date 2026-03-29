Türkiye'nin 504. kanatlı misafiri! Afrika'dan Gaziantep'e uzanan mucizevi yolculuk!
Gaziantep'te kuş gözlemcisi fotoğrafçı Yakup Yener'in kadrajına giren takkeli cılıbıt, Türkiye'nin kuş çeşitliliğine 504'üncü tür olarak eklendi. Bu nadir karşılaşma bize doğanın hâlâ keşfetmeye açık, sürprizlerle dolu bir dünya olduğunu hatırlattı. Yolu Türkiye'ye ilk kez düşen takkeli cılıbıt, değişen iklimin kuşların göç yolları üzerindeki etkisini de gösterdi.
Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 10:01