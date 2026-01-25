Türkiye’nin 70 yıllık rüyası: Akkuyu! Bakan Bayraktar: Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle başardık

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar burada Mahmut Övür'e yaptığı açıklamada, Akkuyu'nun Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğuna dikkat çekerek "Böyle büyük bir projenin olması için çok güçlü bir siyasi irade gerekiyordu. Siyasi irade, siyasi kararlılık olmadığı zaman bu tür büyük işleri yapamazsınız. Bunu bugün Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle başardık." ifadelerini kullandı.