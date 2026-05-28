Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Türkiye'nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Türkiye genelinde yapılan güncel araştırmalar, boy ortalaması haritasında dikkat çeken sonuçları ortaya çıkardı. Kadınlarda ortalama boy 160 santimetre, erkeklerde ise 174 santimetre olarak açıklanırken Türkiye, dünya sıralamasında 54'üncü sırada yer aldı. Ancak asıl dikkat çeken detay, şehirler arasındaki büyük fark oldu. Bazı iller uzun boy ortalamasıyla öne çıkarken bazı şehirler listenin alt sıralarında kaldı. Peki yaşadığınız şehir Türkiye'nin en uzun boylu illeri arasında mı? İşte il il boy ortalaması listesi…

Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:20
Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Türkiye'de yapılan güncel araştırmalar, illere göre boy ortalaması sıralamasında dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı. Listenin en çarpıcı detayı ise en uzun boy ortalamasına sahip ilk dört şehrin birbirine komşu olması oldu.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Uzmanlara göre bu tablo; coğrafi ve biyolojik etkenlerin boy uzunluğu üzerinde önemli rol oynadığını gösteriyor. Peki Türkiye'nin en uzun boylu insanları hangi şehirde yaşıyor? İşte zirvede yer alan o il…

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

TÜRKİYE'NİN BOY ORTALAMASI!

Türkiye genelinde yapılan son ölçümler, şehirler arasındaki boy ortalaması farkını gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre bazı bölgelerde yaşayan insanların boy ortalaması belirgin şekilde daha kısa kalırken, en uzun boylu şehirlerin ise coğrafi olarak birbirine yakın olması dikkat çekti. Uzmanlar bu durumun yalnızca genetik faktörlerle değil; coğrafi etkenlerle de bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU ŞEHİRLERİ O BÖLGEDEN ÇIKTI!

Türkiye'de yapılan ölçümlere göre en kısa boy ortalamasına sahip şehir Rize olarak belirlendi.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Sıralamada ikinci sırada ise Ordu yer aldı.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Üçüncü sıraya Trabzon yerleşti.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Dördüncü sırada Giresun yer aldı.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Bu verilerle birlikte, Türkiye'de erkeklerin en düşük boy ortalamasının Karadeniz Bölgesi'nde görüldüğü de ortaya çıkmış oldu.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

Karadeniz dışında, erkek boy ortalaması 1.70'in altında kalan tek ilin ise Şanlıurfa olduğu belirlendi.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

EN UZUN BOY ORTALAMASI HEM KADINLARDA HEM ERKEKLERDE AYNI ŞEHİRDEN!

Yapılan ölçümlere göre, Türkiye'de hem kadınlarda hem de erkeklerde en yüksek boy ortalamasına sahip şehir İzmir olarak öne çıktı.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

En uzun boylu şehirler listesinde ikinci sırada Bursa yer aldı. Üçüncü sırada Balıkesir geldi. Antalya ise sahip olduğu boy ortalamasıyla Türkiye'nin en uzun boylu 4. şehri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

PEKİ İLLERE GÖRE YAŞAM SÜRELERİ NASIL?

İşte il bazında yaşam süreleri...

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

Türkiye’nin boy ortalaması haritası çıkarıldı! En uzun ve en kısa boylu insanların yaşadığı iller listesi ezber bozdu...

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8