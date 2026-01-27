Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin bu köyünde hiç kimse konuşmuyor! Herkes ıslıkla anlaşıyor: Meğer sebebi 500 yıllık bu gelenekmiş...

Teknoloji çağına, akıllı telefonlara ve dijitalleşmeye meydan okuyorlar! Giresun'un sarp yamaçlarında yankılanan o sesler meğer sadece bir gürültü değil, koca bir dilmiş. Duyanlar kulaklarına inanamıyor ama bu köyde 500 yıldır tek bir kelime konuşmadan kilometrelerce öteyle anlaşıyorlar.

