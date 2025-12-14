Türkiye’nin coğrafi ve kültürel ’en’leri belirlendi: Bu zenginlikleri hiç keşfettiniz mi?

Türkiye, hem coğrafi konumu hem de zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dünya çapında öne çıkan bir ülkedir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan toprakları, yalnızca doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda tarih, kültür ve ekonomi alanındaki eşsiz özellikleriyle de dikkat çeker. Ülkenin farklı bölgelerinde saklı olan "en"ler, Türkiye'nin büyüklüğünü, çeşitliliğini ve benzersizliğini gözler önüne seriyor. İşte, Türkiye'nin en yüksek dağlarından en geniş ovalarına, en eski yerleşimlerinden en canlı kültürel mirasına kadar keşfedilmeyi bekleyen özellikleri…