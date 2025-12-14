Türkiye’nin coğrafi ve kültürel ’en’leri belirlendi: Bu zenginlikleri hiç keşfettiniz mi?

2. TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞI

Türkiye'nin zirvesi olan Ağrı Dağı, 5.137 metre yüksekliğiyle hem ülkenin en yüksek noktası hem de en yüksek volkanik dağı olarak dikkat çekiyor. Tarihi ve dini açıdan da özel bir öneme sahip olan Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin bu dağa oturduğuna inanılmasıyla mistik bir değer kazanıyor. Zorlu tırmanış rotalarıyla dağcılar için büyük bir cazibe merkezi olan bu dağ, doğa ve macera tutkunlarının uğrak noktalarından biri.