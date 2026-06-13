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Türkiye'nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği en güncel göç raporuyla, memleket hasreti çeken illerimiz tek tek tescillendi! Türkiye'nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehri açıklandı. Peki sizin şehriniz listede mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:29
Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin güncel nüfus verilerini ve illere göre göç haritasını paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artış göstererek 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Ülke genelindeki bu artışa rağmen, 15 ilin nüfusunda gerileme kaydedildi.

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Göç veren illerin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirler yer aldı. Nüfus düşüş hızında ilk sıraları çeken iller ve binde oranları şu şekilde gerçekleşti:

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Gümüşhane: Binde -21,45

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Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Tunceli: Binde -17,81

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Ağrı: Binde -16,77

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Kars: Binde -12,23

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Siirt: Binde -12,21

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

BATI VE TURİZM BÖLGELERİ GÖÇ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Sanayi, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinin merkezi konumundaki Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise nüfus artış hızını korudu.

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

İstihdam ve cazibe merkezi olmaya devam eden ve en çok nüfus artışı kaydeden öne çıkan iller şunlar oldu:

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Antalya: Binde 20,21

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Tekirdağ: Binde 17,77

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Muğla: Binde 16,21

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Kocaeli: Binde 14,53

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER BELLİ OLDU! 81 İLİN SIRALAMASI YAYINLANDI: ZİRVEYE O ŞEHRİMİZ OTURDU!

TÜİK 2024 yılı iç göç verilerini açıkladı. Milyonlarca vatandaşın şehir değiştirme kararı aldığı Türkiye'de, dev metropollerden kaçış hız kazandı.

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

İşte il il, rakam rakam göç şampiyonları...

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

İŞTE İL İL EN ÇOK GÖÇ ALAN İLLER SIRALAMASI

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

81- ARDAHAN

4.570

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

80- BAYBURT

5.644

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

79-TUNCELİ

6.739

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

78-KİLİS

7.503

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

77-ARTVİN

7.670

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

76-IĞDIR

8.000

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

75-HAKKARİ

8.478

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

74-BARTIN

9.439

Türkiye’nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

73-KARS

9.588