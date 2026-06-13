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Türkiye'nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehirleri! Memleket hasreti çeken illerimiz belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği en güncel göç raporuyla, memleket hasreti çeken illerimiz tek tek tescillendi! Türkiye'nin en çok göç veren ve yerlisi en az olan şehri açıklandı. Peki sizin şehriniz listede mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:29