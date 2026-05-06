Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Her gün yürüdüğünüz sokakların, içtiğiniz suyun veya havasını soluduğunuz şehrin 10 bin yıllık bir sır sakladığını hiç düşündünüz mü? Anadolu, sadece tarihi kalıntılara değil, nefes almaya ve yaşamaya devam eden devasa efsanelere ev sahipliği yapıyor. İnsanlık tarihinin sıfır noktasından dünyanın ilk ticaret merkezlerine kadar uzanan bu topraklarda, bazı şehirler var ki binlerce yıldır ocağı hiç tütmeden sönmedi. Sizi zaman yolculuğuna çıkaracak Türkiye'nin en eski 10 şehrini keşfediyoruz. Gözlerinizi dört açın; çünkü memleketiniz bu efsanevi listede olabilir! ŞANLIURFA Yaklaşık 11–12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden. Yakınındaki Göbeklitepe insanlık tarihini değiştiren bir arkeolojik alan. KONYA Çatalhöyük sayesinde 9 bin yıl öncesine uzanan yerleşim izleri bulunur. KONYA GAZİANTEP Hititlerden Osmanlı'ya kadar kesintisiz yerleşim görmüş çok eski bir şehir. GAZİANTEP DİYARBAKIR Tarihi 7–8 bin yıl öncesine kadar gider; surları ve Amida kentiyle bilinir. DİYARBAKIR HATAY Antik Antakya kenti MÖ 300'lere dayanır, Roma döneminde dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. HATAY İZMİR Antik Smyrna yerleşimi MÖ 3000'lere kadar uzanır. İZMİR İSTANBUL Tarihi MÖ 660 civarında Byzantion'a kadar gider; daha eski yerleşim izleri de vardır. İSTANBUL BURSA Bitinya dönemine kadar uzanan antik bir yerleşim. BURSA ANTALYA Antik Attaleia olarak MÖ 2. yüzyılda kuruldu, çevresi çok daha eski yerleşimlere sahip. ANTALYA KAYSERİ Antik Caesarea; yakınındaki Kültepe ile 4 bin yıllık ticaret merkezi. KAYSERİ DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ İnsanlık tarihinin ilk şehirleri binlerce yıl önce kuruldu ve bazıları bugün hala yaşamaya devam ediyor. Arkeolojik bulgular ve tarihi kayıtlar, dünyanın en eski şehirlerini ve medeniyetlerin doğduğu merkezleri ortaya koyuyor. İŞTE O LİSTE Şam (Suriye) Eriha (Filistin) Byblos (Lübnan) Halep (Suriye) Atina (Yunanistan) Varanasi (Hindistan) Plovdiv (Bulgaristan) Susa (İran) Kerkük (Irak) Feyyum (Mısır) Filibe (Bulgaristan) Cadiz (İspanya) Erbil (Irak) Çatalhöyük (Konya) Gaziantep (Türkiye) Lizbon (Portekiz) Larnaka (Kıbrıs) Beyrut (Lübnan) Kudüs (Filistin) Sayda (Lübnan) Sur (Lübnan) Belh (Afganistan) Luyang (Çin) Thebes (Yunanistan) Cholula (Meksika)