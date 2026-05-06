Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Türkiye'nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Yaşadığınız şehir 12 bin yıllık bir sır saklıyor olabilir mi? Sokaklarında kesintisiz yaşamın sürdüğü Türkiye'nin en eski 10 şehrini derledik. Sizin memleketiniz de listede mi?

Giriş Tarihi: 06.05.2026 15:27
Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Her gün yürüdüğünüz sokakların, içtiğiniz suyun veya havasını soluduğunuz şehrin 10 bin yıllık bir sır sakladığını hiç düşündünüz mü? Anadolu, sadece tarihi kalıntılara değil, nefes almaya ve yaşamaya devam eden devasa efsanelere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

İnsanlık tarihinin sıfır noktasından dünyanın ilk ticaret merkezlerine kadar uzanan bu topraklarda, bazı şehirler var ki binlerce yıldır ocağı hiç tütmeden sönmedi. Sizi zaman yolculuğuna çıkaracak Türkiye'nin en eski 10 şehrini keşfediyoruz. Gözlerinizi dört açın; çünkü memleketiniz bu efsanevi listede olabilir!

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

ŞANLIURFA

Yaklaşık 11–12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden. Yakınındaki Göbeklitepe insanlık tarihini değiştiren bir arkeolojik alan.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

KONYA

Çatalhöyük sayesinde 9 bin yıl öncesine uzanan yerleşim izleri bulunur.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

KONYA

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

GAZİANTEP

Hititlerden Osmanlı'ya kadar kesintisiz yerleşim görmüş çok eski bir şehir.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

GAZİANTEP

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

DİYARBAKIR

Tarihi 7–8 bin yıl öncesine kadar gider; surları ve Amida kentiyle bilinir.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

DİYARBAKIR

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

HATAY

Antik Antakya kenti MÖ 300'lere dayanır, Roma döneminde dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

HATAY

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

İZMİR

Antik Smyrna yerleşimi MÖ 3000'lere kadar uzanır.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

İZMİR

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

İSTANBUL

Tarihi MÖ 660 civarında Byzantion'a kadar gider; daha eski yerleşim izleri de vardır.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

İSTANBUL

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

BURSA

Bitinya dönemine kadar uzanan antik bir yerleşim.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

BURSA

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

ANTALYA

Antik Attaleia olarak MÖ 2. yüzyılda kuruldu, çevresi çok daha eski yerleşimlere sahip.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

ANTALYA

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

KAYSERİ

Antik Caesarea; yakınındaki Kültepe ile 4 bin yıllık ticaret merkezi.

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

KAYSERİ

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

İnsanlık tarihinin ilk şehirleri binlerce yıl önce kuruldu ve bazıları bugün hala yaşamaya devam ediyor. Arkeolojik bulgular ve tarihi kayıtlar, dünyanın en eski şehirlerini ve medeniyetlerin doğduğu merkezleri ortaya koyuyor.

İŞTE O LİSTE

Şam (Suriye)

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Eriha (Filistin)

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Byblos (Lübnan)

Türkiye’nin en eski 10 şehri: İşte binlerce yıldır yaşamın hiç durmadığı yerler

Halep (Suriye)