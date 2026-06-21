Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en "fotojenik" yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Türkiye'nin en "fotojenik" yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Türkiye'nin 81 ilinde, "Buraya gelip de burada fotoğraf çektirmeden dönülmez" denilen o eşsiz noktalar belli oldu. Kimi şehrin simgesi haline gelmiş ünlü meydanlarda, kimi ise yalnızca keşfetmeyi sevenlerin bildiği gizli sokaklarda saklı… Her biri, bulunduğu şehrin ruhunu yansıtan ve sosyal medyada en çok ilgi gören karelere ev sahipliği yapıyor. Peki, yaşadığınız ya da ziyaret etmeyi planladığınız şehrin telefon hafızanızı doldurmaya değecek o özel köşelerini hiç merak ettiniz mi? İşte Türkiye'nin fotojenik durakları...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:16