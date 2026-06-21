Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en "fotojenik" yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Türkiye'nin en "fotojenik" yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Türkiye'nin 81 ilinde, "Buraya gelip de burada fotoğraf çektirmeden dönülmez" denilen o eşsiz noktalar belli oldu. Kimi şehrin simgesi haline gelmiş ünlü meydanlarda, kimi ise yalnızca keşfetmeyi sevenlerin bildiği gizli sokaklarda saklı… Her biri, bulunduğu şehrin ruhunu yansıtan ve sosyal medyada en çok ilgi gören karelere ev sahipliği yapıyor. Peki, yaşadığınız ya da ziyaret etmeyi planladığınız şehrin telefon hafızanızı doldurmaya değecek o özel köşelerini hiç merak ettiniz mi? İşte Türkiye'nin fotojenik durakları...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:16
Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Şehrinizin sosyal medyada en çok ilgi gören, binlerce beğeni toplayan ve hafızalara kazınan en fotojenik noktalarını keşfetmeye hazır mısınız? Türkiye'nin dört bir yanında, kimi zaman herkesin bildiği simge meydanlarda, kimi zaman ise yalnızca keşif tutkunlarının bildiği gizli köşelerde saklanan bu özel duraklar, ziyaretçilerine unutulmaz kareler sunuyor. İşte Türkiye turunuzda mutlaka kadrajınıza almanız gereken, "Bu şehrin gerçek sembolü burası" dedirten büyüleyici noktalar...

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

İşte 81 ilin "fotojenik" noktaları...

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

1. Adana - TAŞ KÖPRÜ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

2. Adıyaman - NEMRUT DAĞI DEV HEYKELLER

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

3. Afyonkarahisar - AFYON KALESİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

4. Ağrı - İSHAK PAŞA SARAYI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

5. Amasya - YEŞİLIRMAK KENARI KRAL KAYA MEZARLARI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

6. Ankara - ANITKABİR

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

7. Antalya - KALEİÇİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

8. Artvin - BORÇKA KARAGÖL

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

9. Aydın - KUŞADASI GÜVERCİNADA KALESİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

10. Balıkesir - AYVALIK CUNDA ADASI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

11. Bilecik - ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

12. Bingöl - YÜZEN ADALAR

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

13. Bitlis - AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

14. Bolu - ABANT GÖLÜ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

15. Burdur- SALDA GÖLÜ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

16. Bursa - TOPHANE

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

17. Çanakkale - TRUVA ATI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

18. Çankırı - TUZ MAĞARASI

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

19. Çorum - HATTUŞAŞ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

20. Denizli - PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

21. Diyarbakır - TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

22. Edirne - SELİMİYE CAMİİ

Türkiye’nin en fotojenik yerleri! Poz vermeden dönen pişman oluyor! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

23. Elazığ - HARPUT KALESİ