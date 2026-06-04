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Türkiye'nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Türk mutfağının kebap dışındaki yüzüyle tanışın! Görüntüsüyle şaşırtan, tadıyla hayran bırakan Türkiye'nin en sıra dışı ve meşhur yöresel lezzetleri listelendi.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:01
Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Türk mutfağı denince akla ilk olarak kebaplar, baklavalar ve zengin zeytinyağlılar gelse de madalyonun bir de oldukça cesur bir yüzü var. Anadolu'nun derin yemek kültüründen süzülüp gelen bazı yöresel tatlar, ilk kez karşılaşanlar için tam bir görsel şok yaratıyor. Kokusuyla şaşırtan, görüntüsüyle adeta ezber bozan bu geleneksel yiyecekler, müdavimleri için ise vazgeçilmez birer efsaneye dönüşmüş durumda. Damak tadına ve cesaretine güvenenlerin bile sınırlarını zorlayan, Türkiye'nin en popüler ama en garip lezzetini sizler için bir araya getirdik. Bakalım siz bu listeden kaçını tatmaya cesaret edebileceksiniz?

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

6 - MUMBAR DOLMASI

Koyun veya ineğin kalın bağırsaklarının temizlenip iç harçla doldurulmasıyla yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağının baş tacıdır.

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

5 - KELLE PAÇA ÇORBASI

Bir şifa deposu mu yoksa bir korku filmi sahnesi mi? Kuzunun kellesi ve ayaklarından yapılan bu çorba, özellikle sarımsak, sirke ve acıyla birleşince efsaneleşir.

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Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

4 - KOÇ YUMURTASI (BİLLUR)

Sakatat kültürünün en uç noktalarından biridir. Genellikle ızgara veya sote yapılarak servis edilir.

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

3 - ÇÜRÜK PEYNİR (DİVLE OBRUK)

Fransızların küflü peynirleri varsa, bizim de Karaman'ın meşhur Divle Obruk peynirimiz var. Mağaralarda bekletilerek dışı kırmızımsı bir küfle kaplanan bu peynir, keskin kokusuyla bilinir.

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

2 -ŞIRDAN DOLMASI (ADANA)

Görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu lezzetlerin başında gelir. Koyunun dört midesinden biri olan şırdanın içi; baharatlı pirinç, kıyma ve kuşüzümüyle doldurulur.

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

1 - BEYİN SALATASI

Genellikle haşlanmış kuzu beyninin üzerine zeytinyağı, limon ve maydanoz eklenerek soğuk servis edilir.

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

İŞTE TÜRKİYE'NİN İL İL MEŞHUR LEZZET DURAKLARI

Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden eşsiz lezzetler sofraları süslüyor. Peki hangi şehir hangi yemeğiyle ünlü? İşte il il Türkiye'nin en meşhur tatları…

İstanbul — Islak hamburger

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Edirne — Tava ciğeri

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Kırklareli — Hardaliye

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Kocaeli — Pişmaniye

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Sakarya — Islama köfte

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Bursa — İskender kebap

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Balıkesir — Höşmerim

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Çanakkale — Peynir helvası

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Yalova — Yalova sütlüsü

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

İzmir — Boyoz

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Aydın — Çöp şiş

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Muğla — Çökertme kebabı

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Denizli — Denizli kebabı

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Manisa — Manisa kebabı

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Uşak — Tarhana çorbası

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Kütahya — Cimcik

Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Afyonkarahisar — Sucuk