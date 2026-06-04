Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Türk mutfağı denince akla ilk olarak kebaplar, baklavalar ve zengin zeytinyağlılar gelse de madalyonun bir de oldukça cesur bir yüzü var. Anadolu'nun derin yemek kültüründen süzülüp gelen bazı yöresel tatlar, ilk kez karşılaşanlar için tam bir görsel şok yaratıyor. Kokusuyla şaşırtan, görüntüsüyle adeta ezber bozan bu geleneksel yiyecekler, müdavimleri için ise vazgeçilmez birer efsaneye dönüşmüş durumda. Damak tadına ve cesaretine güvenenlerin bile sınırlarını zorlayan, Türkiye'nin en popüler ama en garip lezzetini sizler için bir araya getirdik. Bakalım siz bu listeden kaçını tatmaya cesaret edebileceksiniz?