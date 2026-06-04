Türkiye’nin en garip ama meşhur yemekleri! Zirvedeki lezzete çok şaşıracaksınız

Türk mutfağı denince akla ilk olarak kebaplar, baklavalar ve zengin zeytinyağlılar gelse de madalyonun bir de oldukça cesur bir yüzü var. Anadolu'nun derin yemek kültüründen süzülüp gelen bazı yöresel tatlar, ilk kez karşılaşanlar için tam bir görsel şok yaratıyor. Kokusuyla şaşırtan, görüntüsüyle adeta ezber bozan bu geleneksel yiyecekler, müdavimleri için ise vazgeçilmez birer efsaneye dönüşmüş durumda. Damak tadına ve cesaretine güvenenlerin bile sınırlarını zorlayan, Türkiye'nin en popüler ama en garip lezzetini sizler için bir araya getirdik. Bakalım siz bu listeden kaçını tatmaya cesaret edebileceksiniz? 6 - MUMBAR DOLMASI Koyun veya ineğin kalın bağırsaklarının temizlenip iç harçla doldurulmasıyla yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağının baş tacıdır. 5 - KELLE PAÇA ÇORBASI Bir şifa deposu mu yoksa bir korku filmi sahnesi mi? Kuzunun kellesi ve ayaklarından yapılan bu çorba, özellikle sarımsak, sirke ve acıyla birleşince efsaneleşir. 4 - KOÇ YUMURTASI (BİLLUR) Sakatat kültürünün en uç noktalarından biridir. Genellikle ızgara veya sote yapılarak servis edilir. 3 - ÇÜRÜK PEYNİR (DİVLE OBRUK) Fransızların küflü peynirleri varsa, bizim de Karaman'ın meşhur Divle Obruk peynirimiz var. Mağaralarda bekletilerek dışı kırmızımsı bir küfle kaplanan bu peynir, keskin kokusuyla bilinir. 2 -ŞIRDAN DOLMASI (ADANA) Görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu lezzetlerin başında gelir. Koyunun dört midesinden biri olan şırdanın içi; baharatlı pirinç, kıyma ve kuşüzümüyle doldurulur. 1 - BEYİN SALATASI Genellikle haşlanmış kuzu beyninin üzerine zeytinyağı, limon ve maydanoz eklenerek soğuk servis edilir. İŞTE TÜRKİYE'NİN İL İL MEŞHUR LEZZET DURAKLARI Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden eşsiz lezzetler sofraları süslüyor. Peki hangi şehir hangi yemeğiyle ünlü? İşte il il Türkiye'nin en meşhur tatları… İstanbul — Islak hamburger Edirne — Tava ciğeri Kırklareli — Hardaliye Tekirdağ — Tekirdağ köftesi Kocaeli — Pişmaniye Sakarya — Islama köfte Bursa — İskender kebap Balıkesir — Höşmerim Çanakkale — Peynir helvası Yalova — Yalova sütlüsü İzmir — Boyoz Aydın — Çöp şiş Muğla — Çökertme kebabı Denizli — Denizli kebabı Manisa — Manisa kebabı Uşak — Tarhana çorbası Kütahya — Cimcik Afyonkarahisar — Sucuk Adana — Adana kebap Mersin — Tantuni Antalya — Piyaz Hatay — Künefe Isparta — Kabune pilavı Burdur — Burdur şiş Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi Kahramanmaraş — Maraş dondurması Ankara — Ankara tava Konya — Etli ekmek Kayseri — Mantı Eskişehir — Çibörek Sivas — Sivas köftesi Yozgat — Testi kebabı Aksaray — Aksaray tava Kırşehir — Çullama Kırıkkale — Keskin tava Nevşehir — Testi kebabı Niğde — Niğde tava Çankırı — Yaren güveci Karaman — Calla Trabzon — Akçaabat köfte Rize — Muhlama Artvin — Laz böreği Ordu — Pancar çorbası Giresun — Karalahana dolması Samsun — Bafra pidesi Sinop — Sinop mantısı Amasya — Keşkek Tokat — Tokat kebabı Zonguldak — Tirit Bartın — Pumpum çorbası Karabük — Safranlı zerde Düzce — Melengücceği tatlısı Bolu — Mengen pilavı Bayburt — Lor dolması Gümüşhane — Pestil-köme Erzurum — Cağ kebabı Kars — Kars gravyeri Ağrı — Abdigör köftesi Ardahan — Kaz eti Iğdır — Bozbaş Malatya — Kayısı tatlıları Elazığ — Harput köftesi Tunceli — Kavut Bingöl — Mastuva Muş — Muş köftesi Bitlis — Büryan Van — Van kahvaltısı Gaziantep — Baklava Şanlıurfa — Urfa kebabı Diyarbakır — Kaburga dolması Mardin — Kaburga dolması Batman — Perde pilavı Siirt — Büryan Şırnak — Kutlik Kilis — Kilis tava Adıyaman — Çiğ köfte Hakkari — Keledoş