Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en gizemli noktası! Binlerce yıllık sır Anadolu'da ortaya çıktı: Tesadüfen...

Tarih kitaplarının size anlatmadığı, bilim dünyasının ise açıklarken sustuğu o noktaları keşfetmeye hazır mısınız? Türkiye'nin derinliklerinde saklı olan bu sırlar, sadece geçmişi değil, bugünü bile yerinden oynatacak türden. Okuduktan sonra haritaya bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 07.02.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 15:33
Gözünüzün önündeki ama ruhunuzun duymadığı o kapılar sonunda aralanıyor! Modern teknolojinin bile çözemediği, binlerce yıllık sessizliğin ardında yatan bu 5 nokta sizi adeta başka bir boyuta davet ediyor. Bu listedeki detayları öğrendikten sonra ilk işiniz valiz hazırlamak olacak!

1. Göbeklitepe: Tarihin Sıfır Noktası (Şanlıurfa)

Listeye tarihin akışını değiştiren o devasa taşlarla başlamamak olmaz. Göbeklitepe, yerleşik hayata geçilmeden çok önce, avcı-toplayıcı insanların nasıl olup da tonlarca ağırlıktaki sütunları diktiği sorusuyla bilim dünyasını hala şaşırtıyor.

Gizemi Nedir? Tarım yok, tekerlek yok, yazı yok ama kusursuz bir astronomik hizalama ve mühendislik var. En ilginci ise, bu devasa tapınağın kullanım süresi dolunca "gömülerek" terk edilmiş olması. Neden sakladılar?

2. DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ: YERİN ALTINDAKİ BAŞKA BİR DÜNYA (NEVŞEHİR)

Kapadokya'nın üstü kadar altı da bir muamma. 18 kat derinliğe kadar inen Derinkuyu, binlerce insanın dış dünyadan tamamen koparak aylarca yaşayabileceği bir teknolojiyle inşa edilmiş.

Gizemi Nedir? Havalandırma kanallarının kusursuzluğu ve devasa sürgü taşları, buranın sadece bir sığınak değil, bir savunma harikası olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar büyük bir yeraltı şehrini tam olarak kimin, hangi teknolojiyle kazdığı hala tartışma konusu.

3. NEMRUT DAĞI: TANRILARIN TAHTI (ADIYAMAN)

2150 metre yükseklikte, Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırılan devasa heykeller, sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi duruyor.

Gizemi Nedir? Kral Antiochos'un mezarı (tümülüs) bu heykellerin arkasındaki devasa çakıl yığınının altında olduğu biliniyor. Ancak bugüne kadar ne bir tünel bulundu ne de mezar odasına ulaşılabildi. Modern teknoloji bile bu hassas çakıl yığınını çökmeden aşmayı başaramadı.

4. EFES MERYEM ANA EVİ VE "SAKLILAR" (İZMİR)

Efes Antik Kenti başlı başına bir hazine ama Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana Evi'nin keşfi tam bir gizem hikayesi.

Gizemi Nedir? İddialara göre; Almanya'da hiç yerinden kalkamayan kötürüm bir rahibe olan Anna Katharina Emmerick'in gördüğü rüyalar sayesinde bu ev bulundu. Hiç görmediği bir yerin koordinatlarını ve detaylarını tarif etmesi, burayı hem dini hem de parapsikolojik bir gizem noktası yapıyor.

5. ÇATALHÖYÜK: EŞİTLİKÇİ TOPLUMUN SIRRI (KONYA)

9 bin yıl önce 8 bin kişinin yaşadığı bu "protokent", bugünkü şehirleşme mantığına tamamen aykırı.

Gizemi Nedir? Çatalhöyük'te sokak yok; evlere çatılardan giriliyor. Sosyal bir hiyerarşi, yönetici sınıfı veya savaş izine dair hiçbir kanıt yok. Binlerce yıl boyunca insanların nasıl bu kadar barışçıl ve eşit yaşadığı, günümüz dünyası için hala çözülememiş bir toplumsal gizem.

Memleketinizin UNESCO Listelerine girmiş büyük tarihi hazineleri görmüş müydünüz?

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)

İstanbul'un Tarihi Alanları

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir.

Nemrut Dağı - Adıyaman

Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir.

Çatalhöyük Neolitik Alanı - Konya

Yaklaşık MÖ 7400 ile MÖ 5200 yılları arasında iskan edilmiş olan Çatalhöyük'ün geniş alanı, eşitlikçi kentsel düzeni, çatıdan erişimli konutları, duvar resimleri ve kabartmaları ile proto-kentsel bir yaşam tarzına tanıklık eden, iyi korunmuş birkaç Neolitik yerleşim örneğinden biridir.

Bergama ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir

MÖ 3. yüzyılda Hellenistik Attalid hanedanlığının başkenti olarak kurulan Bergama, antik dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. MÖ 133'te Romalılara miras bırakıldıktan sonra şehir daha da gelişmiş, önemli bir tedavi merkezi olarak ün kazanmıştır.

Sardis ve Bin Tepe Lidya Tümülüsleri - Manisa

Bir tapınak, spor salonu ve kraliyet mezar höyüklerine sahip olan Lidya'nın başkenti.