Türkiye’nin en gizemli noktası! Binlerce yıllık sır Anadolu’da ortaya çıktı: Tesadüfen...

1. Göbeklitepe: Tarihin Sıfır Noktası (Şanlıurfa)

Listeye tarihin akışını değiştiren o devasa taşlarla başlamamak olmaz. Göbeklitepe, yerleşik hayata geçilmeden çok önce, avcı-toplayıcı insanların nasıl olup da tonlarca ağırlıktaki sütunları diktiği sorusuyla bilim dünyasını hala şaşırtıyor.

Gizemi Nedir? Tarım yok, tekerlek yok, yazı yok ama kusursuz bir astronomik hizalama ve mühendislik var. En ilginci ise, bu devasa tapınağın kullanım süresi dolunca "gömülerek" terk edilmiş olması. Neden sakladılar?