Türkiye’nin tatil cennetleri sıralandı: Zirvedeki rota merak uyandırdı! İşte o rotalar…

Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce turizm noktası yapay zekâ tarafından mercek altına alındı. Doğal güzellikler, ziyaretçi memnuniyeti, popülerlik, kültürel zenginlik ve tatil olanakları gibi birçok kriterin değerlendirildiği analizde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Listede yer alan bazı destinasyonlar beklentileri karşılarken, üst sıralara yükselen bazı rotalar ise sürpriz etkisi yarattı. Tatil planı yapanların yakından takip ettiği araştırma, Türkiye'nin en gözde kaçış noktalarını yeniden gündeme taşıdı.