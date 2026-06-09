Türkiye’nin tatil cennetleri sıralandı: Zirvedeki rota merak uyandırdı! İşte o rotalar…

Türkiye'nin en iyi tatil yerleri listesi, yapay zeka analizleriyle belirlenen doğal, tarihi ve turistik açıdan en dikkat çekici lokasyonları kapsıyor. Tatil severler için hazırlanan bu seçkide hem Ege hem de Akdeniz kıyıları öne çıkarken, doğa turizmi açısından da güçlü rotalar yer alıyor. Hazırlanan bu özel liste, tatil planlarını şekillendirmek isteyenler için geniş bir perspektif sunuyor.