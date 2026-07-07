Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

TÜİK tarafından daha önce açıklanan verilere göre, dünyanın en mutlu 10 şehri belli oldu. Karadeniz ve Ege şehirlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada zirvedeki ilimiz dikkat çekti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:13