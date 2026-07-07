Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

TÜİK tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin en mutlu şehirleri paylaşıldı. Listede ise Karadeniz ve Ege bölgelerinin ağırlıkta olması dikkatleri çekti. 10- ŞIRNAK Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672. 9- SİİRT 331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor. 8 - UŞAK Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433. 7 - DÜZCE 395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor. 6 - ÇANKIRI Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor. 5 - KÜTAHYA 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir. 4 - KIRIKKALE Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92. 3 - BAYBURT 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor. 2 - AFYONKARAHİSAR Türkiye'nin en mutlu 'ikinci şehri' olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912. TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!