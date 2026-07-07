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Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

TÜİK tarafından daha önce açıklanan verilere göre, dünyanın en mutlu 10 şehri belli oldu. Karadeniz ve Ege şehirlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada zirvedeki ilimiz dikkat çekti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:13
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

TÜİK tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin en mutlu şehirleri paylaşıldı. Listede ise Karadeniz ve Ege bölgelerinin ağırlıkta olması dikkatleri çekti.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

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Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

6 - ÇANKIRI

Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

5 - KÜTAHYA

279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

2 - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu: Listenin zirvesinde hangi ilimiz var?

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!
1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.