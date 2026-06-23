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Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Yeni doğacak bir bebeğe isim seçmek, hem en büyük heyecan hem de ailelerin en zorlandığı konulardan biridir. TÜİK ve Nüfus Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre 2025 yılına ait en popüler bebek isimleri belli oldu. Bakın zirvede hangi isim var?

Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:23
Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

2025 yılının isim trendleri belli oldu! Türkiye genelinde dünyaya gelen 889 binden fazla bebeğe en çok hangi isimler verildi? İşte TÜİK verilerine göre yılın en popüler bebek isimleri...

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise doğurganlık hızıyla ilgili. 2024 yılında 937 bin 559 olan doğum sayısı ile kıyaslandığında, 2014 yılından bu yana devam eden "toplam doğurganlık hızındaki" (bir kadının 15-49 yaş arası doğurabileceği ortalama çocuk sayısı) düşüş eğiliminin 2025 yılında da sürdüğü kaydedildi.

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Ancak doğum oranlarındaki bu yavaşlama, ailelerin isim seçimi konusundaki özenini ve isimlerin popülarite yarışını hız kesmeden devam ettiriyor.

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Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

2025'TE EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız bebek isimleri trendlerinde bu yıl sürpriz bir taht değişimi yaşandı. Geçtiğimiz 2024 yılında zirvede yer alan "Defne" ismi, bu yıl yerini daha kısa, modern ve zarif bir tınısı olan başka bir isme devretti.

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Genel tabloya baktığımızda fonetik olarak akılda kalıcı, doğa ve gökyüzü temalı isimlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz.

Aşağıda, 2025 yılında kız bebeklere en çok verilen isimleri en azdan en çoğa doğru görebilirsiniz:

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

7. Asya: 5.165 bebek

6. Umay: 5.728 bebek

5. Asel: 5.977 bebek

4. Zeynep: 6.338 bebek

3. Gökçe: 7.692 bebek

2. Defne: 7.873 bebek

1. Alya: 8.953 bebek

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

2025'in şampiyonu Alya oldu! Yüksek yer, gök ve sema anlamlarına gelen bu zarif isim, ebeveynlerin yeni favorisi konumunda.

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

2025'TE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Erkek bebek isimleri kategorisinde ise geleneksellik ve tarihi köklere bağlılık gücünü korumaya devam ediyor.

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Özellikle popüler kültürün, tarihi televizyon dizilerinin ve kahramanlık hikayelerinin ailelerin tercihlerinde büyük bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Geçtiğimiz yılın birincisi, bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı.

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

İşte 2025 yılında erkek bebekler için en çok tercih edilen isimlerin geriye doğru sayımı:

7. Ömer Asaf: 3.792 bebek

6. Miran: 3.877 bebek

5. Kerem: 4.154 bebek

4. Yusuf: 4.708 bebek

3. Metehan: 5.492 bebek

2. Göktuğ: 6.109 bebek

1. Alparslan: 7.651 bebek

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Erkeklerde zirvenin sahibi, 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de Alparslan oldu. Tarihi derinliği ve güçlü anlamıyla bu isim, Türk ailelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.