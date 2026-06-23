Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! Bakın listenin ilk sırasında hangi ad var?

Yeni doğacak bir bebeğe isim seçmek, hem en büyük heyecan hem de ailelerin en zorlandığı konulardan biridir. TÜİK ve Nüfus Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre 2025 yılına ait en popüler bebek isimleri belli oldu. Bakın zirvede hangi isim var?

Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:23