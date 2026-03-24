Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu: Zirvede hangi adlar var? Kimse tahmin edemiyor...

Yeni anne baba adayları için hamilelik sürecinin en heyecan verici ve belki de en zorlu aşamalarından biri bebeklerine verecekleri ismi seçmektir. İsimlerin karakteri şekillendirdiğine dair yaygın inanç ve değişen dönemsel trendler, ailelerin bu konuda çok daha ince eleyip sık dokumasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı bebek isimleri ve doğum istatistiklerini yayımlayarak bu yılın trendlerini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 08:50
Açıklanan resmi verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 889 bin 598 bebek dünyaya gözlerini açtı. Cinsiyet dağılımına baktığımızda bu bebeklerin 456 bin 932'sinin erkek, 432 bin 666'sının ise kız olduğu görülüyor.

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise doğurganlık hızıyla ilgili. 2024 yılında 937 bin 559 olan doğum sayısı ile kıyaslandığında, 2014 yılından bu yana devam eden "toplam doğurganlık hızındaki" (bir kadının 15-49 yaş arası doğurabileceği ortalama çocuk sayısı) düşüş eğiliminin 2025 yılında da sürdüğü kaydedildi.

Ancak doğum oranlarındaki bu yavaşlama, ailelerin isim seçimi konusundaki özenini ve isimlerin popülarite yarışını hız kesmeden devam ettiriyor.

2025'TE EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız bebek isimleri trendlerinde bu yıl sürpriz bir taht değişimi yaşandı. Geçtiğimiz 2024 yılında zirvede yer alan "Defne" ismi, bu yıl yerini daha kısa, modern ve zarif bir tınısı olan başka bir isme devretti.

Genel tabloya baktığımızda fonetik olarak akılda kalıcı, doğa ve gökyüzü temalı isimlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz.

Aşağıda, 2025 yılında kız bebeklere en çok verilen isimleri en azdan en çoğa doğru görebilirsiniz:

7. Asya: 5.165 bebek

6. Umay: 5.728 bebek

5. Asel: 5.977 bebek

4. Zeynep: 6.338 bebek

3. Gökçe: 7.692 bebek

2. Defne: 7.873 bebek

1. Alya: 8.953 bebek

2025'in şampiyonu Alya oldu! Yüksek yer, gök ve sema anlamlarına gelen bu zarif isim, ebeveynlerin yeni favorisi konumunda.

2025'TE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Erkek bebek isimleri kategorisinde ise geleneksellik ve tarihi köklere bağlılık gücünü korumaya devam ediyor.

Özellikle popüler kültürün, tarihi televizyon dizilerinin ve kahramanlık hikayelerinin ailelerin tercihlerinde büyük bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Geçtiğimiz yılın birincisi, bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı.

İşte 2025 yılında erkek bebekler için en çok tercih edilen isimlerin geriye doğru sayımı:

7. Ömer Asaf: 3.792 bebek

6. Miran: 3.877 bebek

5. Kerem: 4.154 bebek

4. Yusuf: 4.708 bebek

3. Metehan: 5.492 bebek

2. Göktuğ: 6.109 bebek

1. Alparslan: 7.651 bebek

Erkeklerde zirvenin sahibi, 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de Alparslan oldu. Tarihi derinliği ve güçlü anlamıyla bu isim, Türk ailelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.