Türkiye’nin en sabırlı ekmeği! 15 saat fırından çıkmıyor, tadına bakan müptelası oluyor!
Trabzon'un Araklı ilçesinde öyle bir ekmek pişiyor ki, fırına girmesiyle çıkması arasında neredeyse bir tam gün geçiyor! Tadına bakanların neden "su niyetine" tükettiğini anlamak için sadece mısır unu yetmiyor; bu lezzetin arkasında 30 yıllık gizli bir teknik ve alışılagelmişin dışındaki o özel karışım yatıyor. Şehir dışından sipariş yağmasına neden olan, bir hafta geçse de ilk günkü gibi kalan bu ekmeğin sırrı ne? İşte 15 saatlik sabrın ve o dev tenekelerin içindeki efsane lezzetin perde arkası...
Giriş Tarihi: 11.04.2026 12:30