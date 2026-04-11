Türkiye’nin en sabırlı ekmeği! 15 saat fırından çıkmıyor, tadına bakan müptelası oluyor!

Trabzon'un Araklı ilçesinde öyle bir ekmek pişiyor ki, fırına girmesiyle çıkması arasında neredeyse bir tam gün geçiyor! Tadına bakanların neden "su niyetine" tükettiğini anlamak için sadece mısır unu yetmiyor; bu lezzetin arkasında 30 yıllık gizli bir teknik ve alışılagelmişin dışındaki o özel karışım yatıyor. Şehir dışından sipariş yağmasına neden olan, bir hafta geçse de ilk günkü gibi kalan bu ekmeğin sırrı ne? İşte 15 saatlik sabrın ve o dev tenekelerin içindeki efsane lezzetin perde arkası...

İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2026 12:30
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaklaşık 15 saat süren pişirme süreciyle hazırlanan "tenekede mısır ekmeği", hem yöre halkının vazgeçilmezi hem de şehir dışından yoğun talep gören geleneksel lezzetler arasında yer alıyor.

Kendine has hazırlanışı ve pişirme tekniğiyle öne çıkan ekmek, uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor.


Uzun pişirme süresi lezzeti artırıyor
Araklı'da 10 yaşından beri pazarcılıkla uğraştığını ve mısır ekmeğini ise yaklaşık 30 yıldır ürettiğini söyleyen 55 yaşındaki Halil Danışmaz, 18-20 kg'lık tenekede pişen mısır ekmeğinin en önemli farkının pişirme süresi olduğunu belirterek, "Unu ve yoğrulma şekli aynı olsa bile pişirme süreci fark oluşturuyor.

Bu ekmek fırında 13-14 saat bekliyor, daha serin ve kıvamlı pişiyor. Bu da lezzetini artırıyor" dedi.

30 YILLIK GELENEK
Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan tenekede mısır ekmeğinin Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldığını ifade eden Danışmaz, "Bizim özümüzde mısır var. Mısırla doğmuş, mısırla büyümüşüz.

Bu yüzden mısır ekmeğinden vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

SOYA FASULYESİ UNU LEZZET VE RENK KATIYOR
Ekmekte kullanılan soya fasulyesi ununun hem renk hem de lezzet kattığını kaydeden Danışmaz, "Bu un ekmeğin kızarmasını sağlıyor ve doğal olarak tat veriyor.

Hamurun kıvamı çok önemli. O kıvamı tutturamazsan ekmeğin kalitesi düşer ve müşteri hemen fark eder" ifadelerini kullandı.

Tenekede pişirmenin en önemli nedenlerinden birinin kullanılan kapların yapısı olduğunu vurgulayan Danışmaz, "Teneke kapların paslanmaması önemli.

Ayrıca kap ne kadar büyük olursa ekmek o kadar iyi pişiyor. Küçük kapta yapılan ekmek daha fazla yanıyor ve lezzeti diğerine göre daha az oluyor" dedi.

EN AZ 1 HAFTA TAZELİĞİNİ KORUYOR
Ekmeğin en az bir hafta tazeliğini koruyabildiğini belirten Danışmaz, "Küflenme olursa sadece o kısmı kesilip tüketilebilir, herhangi bir sağlık riski yoktur.

İl dışına ve şenliklere gönderim yapıyoruz. Kargoyla müşterilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kilogramı 60 TL'den satılan tenekede mısır ekmeğinin ağırlığının 18-20 kilogram arasında değiştiğini belirten Danışmaz, "Mısır ekmeğinin belirli bir öğünü yoktur, o su gibidir; her zaman tüketilebilir" dedi.