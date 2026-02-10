Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! Büyükşehirlerden kaçış başladı: Huzur arayanlar bu illere!

Türkiye'nin farklı köşelerinde, geleneksel yaşamı yaşatmayı başaran ve doğayla uyumlu bir düzen kuran ilçeler, Cittaslow (Sakin Şehir) ağı içinde dikkat çekici bir konuma ulaştı. Tarihi dokusunu koruyan Bursa İznik'ten, Antalya'nın fazla bilinmeyen sakin yerleşimlerine uzanan bu özel noktalar; gürültüden, yoğunluktan ve hızlı şehir hayatından kaçmak isteyenler için yeni bir rota oluşturuyor. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri...

Giriş Tarihi: 10.02.2026 12:28
Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşıp dinginlik arayanlar için öne çıkan bu ilçeler, doğayla uyumlu yaşam anlayışını başarıyla benimseyerek "sakin şehir" unvanını elde etti. İşte Türkiye'nin en sakin illeri...

MARMARA BÖLGESİ

İznik (Bursa) – Göl kıyısındaki doğal yaşamı ve binlerce yıllık tarihiyle bölgenin öne çıkan tek temsilcisi

Gökçeada (Çanakkale) – Doğal yapısı ve sakin yaşamıyla dikkat çekiyor

Vize (Kırklareli) – Tarihi dokusu ve doğasıyla öne çıkıyor

Şarköy (Tekirdağ) – Sahil şeridi ve yerel yaşamıyla biliniyor

EGE BÖLGESİ

Seferihisar (İzmir)

Foça (İzmir)

Yenipazar (Aydın)

Akyaka (Muğla)

Köyceğiz (Muğla)

Çameli (Denizli)

KARADENİZ VE KUZEY ANADOLU

Perşembe (Ordu)

Şavşat (Artvin)

Gerze (Sinop)

Daday (Kastamonu)

Safranbolu (Karabük) – Dünya mirası statüsüne sahip

İÇ ANADOLU

Güdül (Ankara) – Kırsal mimarisiyle dikkat çekiyor

Göynük (Bolu) – Tarihi evleriyle ünlü

Mudurnu (Bolu) – Osmanlı dokusunu koruyan yerleşim

AKDENİZ BÖLGESİ

Eğirdir (Isparta)

Yalvaç (Isparta)

Finike (Antalya)

Demre (Antalya)

İbradı (Antalya)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Halfeti (Şanlıurfa) – Su altında kalan tarihiyle biliniyor

Kemaliye (Erzincan)

Arapgir (Malatya)

Ahlat (Bitlis)

Uzundere (Erzurum)

