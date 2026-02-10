Trend
Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! Büyükşehirlerden kaçış başladı: Huzur arayanlar bu illere!
Türkiye'nin farklı köşelerinde, geleneksel yaşamı yaşatmayı başaran ve doğayla uyumlu bir düzen kuran ilçeler, Cittaslow (Sakin Şehir) ağı içinde dikkat çekici bir konuma ulaştı. Tarihi dokusunu koruyan Bursa İznik'ten, Antalya'nın fazla bilinmeyen sakin yerleşimlerine uzanan bu özel noktalar; gürültüden, yoğunluktan ve hızlı şehir hayatından kaçmak isteyenler için yeni bir rota oluşturuyor. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2026 12:28