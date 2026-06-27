Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Bir mimarlık şirketine göre bu tek kuleli tasarım, hem nehir yatağına daha az müdahale ediyor hem de bölgedeki gün batımı manzarasının önünün daha az kapanmasını sağlıyor.

Bu nedenle köprü, yalnızca ulaşım projesi değil, çevreye ve görsel etkiye göre şekillenmiş bir mimari yapı olarak da görülüyor.

Köprü tamamlandığında iki yaka arasındaki yolun yaklaşık 15 kilometre kadar kısalması ve geçiş süresinin 25 dakika kadar azalması bekleniyor.