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Türkiye'nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak
Türkiye'nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak
Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki demir yolu ulaşımında kritik görev üstleniyor.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 16:00