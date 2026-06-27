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Türkiye'nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki demir yolu ulaşımında kritik görev üstleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 27.06.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 16:00
Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki demir yolu ulaşımında kritik görev üstleniyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen, 2 bin 30 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle "Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü" olma özelliğini taşıyan yapının temeli, Karakaya Barajı'nın su yayılımının en dar noktasında 1981 yılında atıldı.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan köprü, 16 Haziran 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Fırat Tren İstasyonu ile Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Kuşsarayı Tren İstasyonu arasında yer alan köprü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının kesintisiz sürmesini sağlıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Her ay yaklaşık 700 yük ve yolcu treninin geçtiği köprü, Güney Kurtalan Ekspresi ile Van Gölü Ekspresi başta olmak üzere bölgedeki demir yolu taşımacılığına hizmet veriyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

CIVATA KULLANILMADAN "PERÇİNLEME" YÖNTEMİYLE YAPILDI

Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki 29 betonarme ayağın üzerine kurulu bulunan köprünün çelik taşıyıcı sistemi, cıvata yerine perçinleme yöntemi kullanılarak birleştirildi.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Yapımında 11 bin 327 ton demir, 1100 ton çelik ile 119 bin 320 metreküp beton kullanılan köprünün temelinde ise 70 santimetre çapında 420 kaya ankrajı yer alıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

DEPREM İZOLATÖRLERİYLE GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem riski göz önünde bulundurularak tasarlanan köprüde, taşıyıcı ayakların altında deprem izolatörleri bulunuyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Yaklaşık 40 yıl önce kullanılan bu sistem sayesinde köprünün, meydana gelebilecek sarsıntılarda yapısal güvenliğini koruyarak hizmet vermeye devam etmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

GÜN BATIMINDA KARTPOSTALLIK MANZARA

Gün batımıyla birlikte köprüden geçen yolcu ve yük treni, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Karakaya Baraj Gölü üzerinde uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, gün batımında ortaya çıkan kızıl gökyüzüyle birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Köprüden geçen yük ve yolcu trenleri, Karakaya Baraj Gölü'nün üzerinde uzanan "çelik gerdanlık"la görsel şölen sundu.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

DÜNYANIN EN UZUN BİNASINDAN BİLE DAHA UZUN! BU KÖPRÜNÜN EŞİ BENZERİ YOK: DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ BAKIN KAÇ METREYMİŞ...

Danjiang Köprüsü, Tamsui Nehri'nin denize döküldüğü noktada iki yakayı birbirine bağlıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Yaklaşık olarak 920 metre uzunluğunda olan yapı, tek bir beton kule tarafından taşınan asimetrik kablo askılı sistemiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Köprünün 200 metreyi aşan kulesi, yapının hem en dikkat çekici görsel unsuru hem de taşıyıcı sistemi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Ana açıklığın 450 metre olduğu belirtilirken, yapı araç trafiğinin yanında yaya ve bisiklet yollarını da kapsıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Ayrıca ilerleyen süreçte hafif raylı sistem hattının da köprü üzerinden geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Köprünün tasarımında gün batımı manzarasını kapatmamasına da dikkat edildi.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Tamsui Nehri çevresi, gün batımı manzarasıyla bilinen popüler noktalardan biri olduğundan dolayı tasarımda mümkün olduğunda ince ve tek kuleli bir sistem tercih edildi.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Bir mimarlık şirketine göre bu tek kuleli tasarım, hem nehir yatağına daha az müdahale ediyor hem de bölgedeki gün batımı manzarasının önünün daha az kapanmasını sağlıyor.

Bu nedenle köprü, yalnızca ulaşım projesi değil, çevreye ve görsel etkiye göre şekillenmiş bir mimari yapı olarak da görülüyor.

Köprü tamamlandığında iki yaka arasındaki yolun yaklaşık 15 kilometre kadar kısalması ve geçiş süresinin 25 dakika kadar azalması bekleniyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Bu da Danjiang Köprüsü'nü sadece rekor kıran bir yapı olarak değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyebilecek büyük bir altyapı yatırımı haline getiriyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

BURADAN GEÇENLER 4 ÜLKEYİ AYNI ANDA GÖREBİLİYOR! İŞTE DÜNYANIN EN İLGİNÇ KÖPRÜSÜ...

Zambezi Nehri'nin kalbinde yükselen ve dünya coğrafyasının en sıra dışı noktalarından birine imza atan Kazungula Köprüsü, hem mühendisliği hem de stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda siyasi bir çözüm mimarisi olan bu yapı, üzerinden geçenlere dünyada eşi benzeri olmayan bir imkan sunuyor: Tek bir noktadan dört farklı ülkeyi aynı anda görmek.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

DÜNYANIN TEK "DÖRTLÜ SINIR" KÖPRÜSÜ

Mayıs 2021'de kapılarını açan 923 metre uzunluğundaki Kazungula Köprüsü, temel olarak Zambiya ve Botsvana'yı birbirine bağlıyor.

Türkiye’nin en uzun köprüsü! 40 yıldır tek bir cıvata bile sıkılmadı: Yayaların geçmesi katiyen yasak

Ancak yapıyı asıl ilginç kılan, her iki yanında Namibya ve Zimbabve sınırlarının bulunması. Dünyanın en kısa ikinci sınır hattı üzerinde yer alan köprüden geçen yolcular; Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve topraklarını aynı karede görme şansına sahip oluyor.