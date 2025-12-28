Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de bazı illerde ortalama yaşam süresi 80 yılı aştı. Sağlık, çevre ve yaşam kalitesiyle öne çıkan o şehirler herkesi şaşırttı. İşte en uzun yaşayan iller…

Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:28
Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

TÜİK'in son verileri dikkat çekti: Türkiye'de bazı iller ortalamanın üzerinde yaşam süresiyle öne çıkıyor. Sağlık, çevre ve yaşam koşulları bu şehirleri zirveye taşıdı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri listesi

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ERZİNCAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,6

Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

ERZURUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,6