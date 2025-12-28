Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri listesi yayınlandı: Bu şehir de 80 yaş sıradan!

TÜİK'in son verileri dikkat çekti: Türkiye'de bazı iller ortalamanın üzerinde yaşam süresiyle öne çıkıyor. Sağlık, çevre ve yaşam koşulları bu şehirleri zirveye taşıdı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri listesi ADANA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,3 ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,7 AFYONKARAHİSAR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,3 AĞRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 Ortalama: 76,8 AMASYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,0 ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,3 ANTALYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 ARTVİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 AYDIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BALIKESİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİLECİK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİNGÖL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,2 BİTLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,8 BOLU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,5 BURDUR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,1 BURSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 ÇANAKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,7 ÇANKIRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,8 ÇORUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 78,8 DENİZLİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 DİYARBAKIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 EDİRNE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,9 ELAZIĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 Ortalama: 78,7 ERZİNCAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,6 ERZURUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,6 ESKİŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,5 GAZİANTEP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8 Ortalama: 78,5 GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 80,0 GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 Ortalama: 80,8 HAKKARİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3 Ortalama: 77,2 HATAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,7 ISPARTA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,7 MERSİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 78,9 İSTANBUL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 İZMİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,0 KARS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1 Ortalama: 77,8 KASTAMONU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 78,0 KAYSERİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,2 KIRKLARELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 78,0 KIRŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,8 KOCAELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,4 KONYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 KÜTAHYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,5 MALATYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,0 MANİSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,4 KAHRAMANMARAŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 78,9 MARDİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7 Ortalama: 79,3 MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,7 MUŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,0 NEVŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,9 NİĞDE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,3 ORDU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2 Ortalama: 80,0 RİZE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 79,4 SAKARYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 SAMSUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 SİİRT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7 Ortalama: 78,0 SİNOP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,6 SİVAS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 78,5 TEKİRDAĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,8 TOKAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 Ortalama: 80,3 TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 80,3 ŞANLIURFA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,6 UŞAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 VAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 YOZGAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,7 ZONGULDAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 AKSARAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 BAYBURT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,2 KARAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 78,8 KIRIKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 BATMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,5 ŞIRNAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4 Ortalama: 78,3 BARTIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 ARDAHAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,6 IĞDIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4 Ortalama: 79,1 YALOVA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,2 KARABÜK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 KİLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5 Ortalama: 76,1 OSMANİYE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1 Ortalama: 78,5 DÜZCE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 78,0