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Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması açıklandı ve zirvede yer alan şehir büyük bir sürprizle dikkat çekti. Bu liste, illerin ortalama IQ düzeylerine göre hazırlandı. Sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi olabilir? İşte o liste ve detaylar…

Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:30
Türkiye’nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde bir il, zirveye çıkarak tüm gözleri üzerine topladı. Yakın zamanda açıklanan bu sıralamada, illerin IQ seviyeleri de yer aldı. İşte detaylar ve o listenin tamamı…

Türkiye’nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE O LİSTE

81- Bingöl

94.19

Türkiye’nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

78- Artvin

95.36

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