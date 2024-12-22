Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Güncel listede ilk sıradaki şehir bakın hangisi çıktı...

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması açıklandı ve zirvede yer alan şehir büyük bir sürprizle dikkat çekti. Bu liste, illerin ortalama IQ düzeylerine göre hazırlandı. Sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi olabilir? İşte o liste ve detaylar…