Dünyanın en zeki şehirleri listesi açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti! İstanbul, Ankara ve Eskişehir öne çıktı!

Dünyanın en zeki şehirleri hangileri? Bilim adamlarının 2025 verileriyle hazırladığı dünyanın en zeki şehirleri tablosu açıklandı. Türkiye'den üç şehir de listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. İşte bilişsel başarıyla akıllı şehir verilerini birleştiren o yeni rapor ve dünyanın en zeki şehirleri listesi!

Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:32
Dünyanın en zeki şehirleri listesi belli oldu. Peki hangi bölgeden hangi şehirler öne çıktı? IQ ortalamalarının ötesine geçen raporda; dijitalleşme gücü, kriz anlarında üretilen pratik çözümler ve yoğun öğrenci nüfusu gibi kriterler yer aldı. İşte Türkiye'den 3 şehrin de girdiği o liste!

İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ

1- Zürih, İsviçre

2- Singapur

3- Seul, Güney Kore

4- Oslo, Norveç

5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre

7- Londra, İngiltere

8- Kopenhag, Danimarka

9- Abu Dabi, BAE

10- Helsinki, Finlandiya

11- Taipei, Tayvan

12- Amsterdam, Hollanda

13- Münih, Almanya

14- New York, ABD

15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

16- Stockholm, İsviçre

17- Hong Kong

18- Berlin, Almanya

19- ANKARA, TÜRKİYE

20- Tokyo, Japonya

21- Tel Aviv, İsrail

22- Paris, Fransa

23- Toronto, Kanada

24- İSTANBUL, TÜRKİYE