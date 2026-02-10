Trend
Dünyanın en zeki şehirleri listesi açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti! İstanbul, Ankara ve Eskişehir öne çıktı!
Dünyanın en zeki şehirleri hangileri? Bilim adamlarının 2025 verileriyle hazırladığı dünyanın en zeki şehirleri tablosu açıklandı. Türkiye'den üç şehir de listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. İşte bilişsel başarıyla akıllı şehir verilerini birleştiren o yeni rapor ve dünyanın en zeki şehirleri listesi!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:32