Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Türkiye genelinde yapılan kapsamlı araştırma, şehirlerin eğitim düzeyi, okuma alışkanlıkları ve akademik başarı gibi kriterlere göre sıralandığı 'en zeki şehirler' listesini ortaya koydu. Açıklanan sonuçlar, özellikle zirvede yer alan şehirle dikkat çekti... İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ 21- Bartın 102.13 20- Denizli 102.14 19- Rize 102.32 18- Konya 102.36 17- Uşak 102.37 16- Karaman 102.52 15- Yalova 102.58 14- Zonguldak 102.68 13- Tekirdağ 102.82 12- Antalya 103.29 11- Trabzon 103.37 10- Kırklareli 103.38 9- Bursa 103.47 8- Balıkesir 103.59 7- Kocaeli 103.85 6- İstanbul 104.02 5- Çanakkale 104.02 4- Muğla 104.12 3- İzmir 104.51 2- Ankara 104.91 İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ 1- Eskişehir 105.20