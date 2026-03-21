Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. Zirvede yer alan şehir, büyük metropolleri geride bırakarak herkesi şaşkına çevirdi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:16
Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Türkiye genelinde yapılan kapsamlı araştırma, şehirlerin eğitim düzeyi, okuma alışkanlıkları ve akademik başarı gibi kriterlere göre sıralandığı "en zeki şehirler" listesini ortaya koydu. Açıklanan sonuçlar, özellikle zirvede yer alan şehirle dikkat çekti...

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

21- Bartın

102.13

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

20- Denizli

102.14

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

19- Rize

102.32

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

18- Konya

102.36

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

17- Uşak

102.37

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

16- Karaman

102.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

15- Yalova

102.58

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

14- Zonguldak

102.68

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

13- Tekirdağ

102.82

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

12- Antalya

103.29

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

11- Trabzon

103.37

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

10- Kırklareli

103.38

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

9- Bursa

103.47

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

8- Balıkesir

103.59

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

7- Kocaeli

103.85

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

6- İstanbul

104.02

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

5- Çanakkale

104.02

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

4- Muğla

104.12

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

3- İzmir

104.51

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

2- Ankara

104.91

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ

1- Eskişehir

105.20