Türkiye’nin ’en zeki’ şehirleri güncel liste açıklandı! 33 şehir arasından o il ilk sıraya oturdu...

Türkiye'nin en zeki 33 şehri belli oldu. Sıralama hazırlanırken, 81 ilden 1.2 milyon katılımcıyla anket gerçekleştirildi. Listenin ilk sırasındaki isim ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakmayı başardı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri…