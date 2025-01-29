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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?
BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. İstanbul, Türkiye'nin en zengin şehri unvanını korumaya devam ederken, bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:02