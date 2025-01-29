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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. İstanbul, Türkiye'nin en zengin şehri unvanını korumaya devam ederken, bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…

Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:02
Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zengin illeri listesi son güncellemesiyle şaşırttı. BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. Peki hangi iller? Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar…

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Listede ilk ve son sırası değişmezken, bazı iller çok şaşırttı. İşte merak edilen o liste:

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

1. İSTANBUL

7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

2. ANKARA

2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! İşte şaşırtan liste: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

3. İZMİR

930 milyar 601 milyon 644 bin TL

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