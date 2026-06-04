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Türkiye'nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul'un devlerini solladı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki hanehalklarının refah, eğitim ve çalışma hayatını mercek altına alan "Sosyoekonomik Seviye (SES) 2023" verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:00
Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

26 milyondan fazla hanenin gelir durumu, eğitim düzeyi ve mesleki statüsü gibi kritik parametrelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu tarihi çalışma, Türkiye'nin güncel sosyoekonomik haritasını gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan geniş bir veri havuzundan yararlanılan ve referans yılı 2023 olarak belirlenen araştırmada, Türkiye'deki hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı ve en yüksek seviyedeki ilçeler belli oldu.

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

En Üst Tabaka Sadece Yüzde 1,1

Açıklanan verilere göre, ülke genelindeki hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

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Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

En Üst Seviye: %1,1

Üst Seviye: %11,0

Üst Altı Seviye: %16,4

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

Üst Orta Seviye: %19,7

Alt Orta Seviye: %16,5

Alt Seviye: %18,6

En Alt Seviye: %16,7

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

TÜRKİYE'NİN SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK 7 İLÇESİ

İlçeler bazında gerçekleştirilen derinlemesine analizlerde, Türkiye'nin sosyoekonomik statüsü en yüksek yerleşim yerleri de netleşti.

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin sosyoekonomik düzeyi en yüksek ilk 7 ilçesi şu şekilde listelendi:

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

7. Bakırköy (İstanbul)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

6. Nilüfer (Bursa)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

5. Etimesgut (Ankara)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

4. Beşiktaş (İstanbul)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

3.Yenimahalle (Ankara)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

2.Kadıköy (İstanbul)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

1.Çankaya (Ankara)

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

PEKİ TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'nin ekonomik profilini çizen en güncel rakamlar masaya yatırıldı. TÜİK'in paylaştığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" raporu, şehirler arasındaki refah yarışında dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

79-VAN

203.049

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul’un devlerini solladı…

73-KİLİS

253.567