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Türkiye'nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul'un devlerini solladı…
Türkiye'nin en zengin ve en elit 10 ilçesi açıklandı! Listenin zirvesindeki yer ezber bozdu, İstanbul'un devlerini solladı…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki hanehalklarının refah, eğitim ve çalışma hayatını mercek altına alan "Sosyoekonomik Seviye (SES) 2023" verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:00