Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye’nin gece yürürken en güvenli hissedilen şehirleri! 2026 suç oranı en düşük iller açıklandı: Listenin başında bakın neresi var?

TÜİK'in son yayınladığı verilere göre Türkiye'de huzurun ve güvenliğin en yüksek olduğu iller belli oldu! 2025 yılının suç istatistikleri üzerinden hazırlanan dev listede, Türkiye'nin en güvenli 10 şehri belirlendi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 14:15
TÜİK'in tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu.

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

10. Erzurum – Yüz binde 196

9. Mardin – Yüz binde 194

8. Hakkari – Yüz binde 192

7. Erzincan – Yüz binde 191

6. Muş – Yüz binde 188

5. Bayburt – Yüz binde 186

4. Siirt – Yüz binde 175

3. Bitlis – Yüz binde 175

2. Şırnak – Yüz binde 159

1. Adıyaman – Yüz binde 156

SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR


10. Uşak – Yüz binde 801

9. İzmir – Yüz binde 801

8. Isparta – Yüz binde 828

7. Manisa – Yüz binde 834

6. Karaman – Yüz binde 836

5. Aksaray – Yüz binde 838

4. Antalya – Yüz binde 847

3. Çorum – Yüz binde 871

2. Denizli – Yüz binde 902

1. Aydın – Yüz binde 970

PEKİ TÜRKİYE'NİN EN SİNİRİ 10 İLİ HANGİSİ?

2025-2026 yılı için Türkiye'nin en "sinirli" 10 ili belirlendi. Bakın ilk sırada hangi şehrimiz yer aldı.

TÜRKİYE'NİN "SİNİR KATSAYISI YÜKSEK" 10 İLİ

1. Aydın

2. Ankara

3. İzmir