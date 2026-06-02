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Türkiye'nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Türkiye'nin isim haritası güncellendi! TÜİK'in son verilerine göre zirvedeki popüler isimler tahtını korurken, listede öyle bir isim yer aldı ki tüm Türkiye'de sadece tek bir kişiye ait. İşte anne babaların favorileri ve duyduğunuzda şaşıracağınız o eşsiz isim...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:34
Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

TÜİK verileri ile Türkiye'de son dönemde bebeklere verilen isimlerdeki değişimi ortaya koydu. Zamana meydan okuyan klasik isimler tercih edilmeye devam ederken, yalnızca tek bir çocukta rastlanan isimler listenin en ilgi çekici detayları arasında yer aldı. İşte, Türkiye'nin en popüler ve en nadir isimleri...

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN BEBEK İSİMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'de bebek isimleriyle ilgili merakla beklenen tablo netleşti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilen son istatistikler, yeni doğan kız ve erkek bebekler için en fazla tercih edilen isimleri ortaya koydu. Açıklanan veriler, ailelerin isim seçimindeki eğilimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

ZİRVEDE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK!

Geçmiş yıllarda zirvede yer alan "Yusuf" ismi bu yıl tahtını kaptırdı! TÜİK'in güncel verilerine göre, Türkiye'de erkek bebeklere en çok verilen isim "Alparslan" oldu.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Onu sırasıyla Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç isimleri takip etti. Ailelerin isim tercihlerinde yaşanan bu değişim dikkat çekerken, geleneksel ve güçlü anlamlar taşıyan isimlerin öne çıkması da gözlerden kaçmadı.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf ismi verildi.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

"ASEL" ZİRVEDEKİ GÜCÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

TÜİK verilerine göre, kız bebeklerde en çok tercih edilen isim "Asel" oldu. 8 bin 114 bebeğe verilen bu anlamlı isim, ailelerin favorisi olmayı sürdürüyor. Hem modern hem de sevilen isimler arasında öne çıkan Asel, Türkiye'nin en popüler kız isimleri listesinin zirvesinde yer alıyor.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Kız bebeklerine verilen en popüler isimler sırasıyla 7 bin 614 kız çocuğuna Zeynep, 6 bin 895'ine Defne, 5 bin 382'sine ise Zümra ismi oldu.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

SADECE 1 KİŞİDE OLAN O EŞSİZ İSİMLER

En popüler isimlerin dışında yalnızca 1 kişiye verilen isimler isimlerde oldukça ilgi görüyor.

İşte o isimler şu şekilde;

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Kağan Celal.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Alparslan: Korkusuz, cesur, yiğit, soylu, aslan anlamlarında. Büyük Selçuklu hükümdarı.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Yusuf: Dini bir karakter olan Yusuf Peygamber'den esinlenerek, yıllardır popülerliğini koruyan bir isimdir.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Göktuğ: Göktuğ, eski Türk devletlerinde Türk hakanlarına verilen bir sıfattır. Güçlü, zeki ve idare etme kabiliyeti olan kimse demektir. Savaşma gücüne sahip olan kimseler Göktuğ olarak anılmıştır.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Asel: Bal, şifa veren bal, huzur, muhabbet, sevgi anlamlarına gelir. Bu isim genellikle kız çocuklarına verilir ve huzurlu, sevgi dolu ve şifa verici bir kişiliği temsil eder.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Zeynep: ismi ve anlamı: Zeynep ismi iffet ve iyi ahlakı temsil eder. Güzel, mücevher, değerli, çekici, değerli olan her şey. Zeynep. Peygamber Efendimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma kızı.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Defne: Mitolojik bir isim olan Defne, güzelliği ve zarafeti temsil eder. Babasının süsü.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER İSİMLER LİSTESİ TÜİK TARAFINDAN 2025 YILI VERİLERİ İLE YIL SONUNDA LİSTELENEREK YENİDEN PAYLAŞILACAKTIR.

Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!
Türkiye’nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE #TÜİK