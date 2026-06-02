Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Türkiye'nin isim haritası değişti! En popüler ve en nadir isimler belli oldu: O isimden bir kişide var!

Türkiye'nin isim haritası güncellendi! TÜİK'in son verilerine göre zirvedeki popüler isimler tahtını korurken, listede öyle bir isim yer aldı ki tüm Türkiye'de sadece tek bir kişiye ait. İşte anne babaların favorileri ve duyduğunuzda şaşıracağınız o eşsiz isim...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:34