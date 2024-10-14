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TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya konuk olacak. Grup aşamasında oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Türkiye, son olarak Karadağ'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Milliler İzlanda'ya karşı da galip gelip grupta rakipleri ile farkı açmak istiyor. Karşılaşma öncesi İzlanda Türkiye maçı yayın kanalı ve tarihine ilişkin detaylar merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İzlanda Türkiye canlı izle ekranı ile yayın kanalı

Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:02
TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

Karadağ'a karşı oynadığı üstün oyunla seyirciyi futbola doyuran A Milli Futbol takımımız, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı bilmişti. Şimdi ise gözler İzlanda ile oynanacak olan mücadeleye çevrildi. İzlanda Türkiye yayın kanalı belli olurken, tarihi ve saatine ilişkin bilgiler de netleşti. Peki, UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar;

TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE LİDERLİĞİNİ KORUDU!

Galler beraberliği ve İzlanda galibiyeti ardından Samsun'da Karadağ'ı ağırlayan A Milli Takım 1-0 galibiyetle grup liderliğini korudu. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan Türkiye sıradaki karşılaşmasında yeniden İzlanda karşısında olacak.

TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi İzlanda Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

Maç şifresiz olarak TV8 ekranlarından yayımlanacak.

TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

14 Ekim: İzlanda - Türkiye

16 Kasım: Türkiye - Galler

19 Kasım: Karadağ - Türkiye

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