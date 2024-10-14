TÜRKİYE’NİN MAÇI HANGİ KANALDA canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman bugün mü oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya konuk olacak. Grup aşamasında oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Türkiye, son olarak Karadağ'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Milliler İzlanda'ya karşı da galip gelip grupta rakipleri ile farkı açmak istiyor. Karşılaşma öncesi İzlanda Türkiye maçı yayın kanalı ve tarihine ilişkin detaylar merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İzlanda Türkiye canlı izle ekranı ile yayın kanalı