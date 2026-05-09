Türkiye'nin 'Maldivler'i sızdı! Kimseler duymadan gitmeniz gereken 8 gizli koy: "Fotoğraflar büyüleyici!"

Türkiye'nin Maldivler'i denince akla hemen Salda Gölü geliyor ama dürüst olalım; orası artık biraz fazla kalabalık. Eğer gerçekten o bembeyaz kumu, cam gibi denizi ve "Ben neredeyim, cennette mi?" dedirten o sessizliği arıyorsanız, rotayı daha gizli kalmış köşelere kırmanız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 13:43
Pasaportunuzu çekmeceye geri koyun, güneş kreminizi çantanıza atın.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından, fotoğraflarına bakarken bile huzur bulacağınız, henüz kitleler tarafından istila edilmemiş 8 gizli "Maldivler" koyu:

1. SULUADA, ANTALYA (AKDENİZ'İN İNCİSİ)

Adrasan'dan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz bu ada, "Türkiye'nin Maldivler'i" unvanını gerçekten hak eden nadir yerlerden. Adanın kumu o kadar beyaz ki, güneş gözlüğünüz olmadan bakmakta zorlanabilirsiniz. Denizin turkuaz tonu ise filtreye ihtiyaç duymayacak kadar canlı.

Neden Gitmeli? Tatlı su kaynağına sahip tek ada olması ve suyunun berraklığı için.

2. KALEM ADASI, DİKİLİ (EGE'NİN SAKLI VAHASI)

İzmir'in kuzeyinde, Dikili ve Bademli arasında yer alan bu ada, size kendinizi tropikal bir adada hissettirecek. Zeytin ağaçlarının turkuaz sularla buluştuğu bu nokta, özellikle tekne sahiplerinin favorisi.

Neden Gitmeli? Kalabalıktan uzak, butik bir kaçamak ve Maldivler konseptli konaklama deneyimi için.

3. KİLLİK KOYU, DİKİLİ (DOĞAL KİL MASKESİ BEDAVA!)

Hemen Kalem Adası'nın yanı başında yer alan bu koy, bembeyaz kumları ve sığ deniziyle ünlü. Koyun en büyük özelliği ise kıyısındaki doğal kil.

Neden Gitmeli? Hem yüzüp hem de vücudunuza doğal kil maskesi yaparak cildinizi yenilemek için.

4. GİDEROS KOYU, KASTAMONU (KARADENİZ'İN SÜRPRİZİ)

"Karadeniz'de Maldivler mi olur?" demeyin. Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu, yeşilin her tonunun denize döküldüğü, rüzgarın bile uğramadığı bir doğa harikası.

Neden Gitmeli? Karadeniz'in hırçın dalgalarından kaçıp göl durgunluğundaki turkuaz sulara kendinizi bırakmak için.

5. AKVARYUM KOYU, BOZCAADA (BERRAKLIĞIN ZİRVESİ)

Bozcaada'nın en meşhur ama ulaşımı biraz zahmetli olduğu için hala bakir kalabilen koyu. İsmi üzerinde; suyun altındaki balıkları, maske takmadan bile görebilirsiniz.

Neden Gitmeli? Kristal netliğinde bir su ve adanın o eşsiz bağ bozumu havasını solumak için.

6. BENCİK KOYU, MARMARİS (İKİ DENİZİN BULUŞMASI)

Datça Yarımadası'nın en dar noktasında yer alan bu koy, hem Hisarönü hem de Gökova körfezini birbirine bağlayan stratejik ve büyüleyici bir nokta. Çam ağaçlarının suya kadar girdiği bu koyda deniz, dev bir havuz gibi sakin.

Neden Gitmeli? Fiyortları andıran coğrafi yapısı ve teknelerin arasında kaybolmak için.

7. SARSALA KOYU, DALAMAN (GÖCEK'İN KAPISI)

Dalaman Havalimanı'na çok yakın olmasına rağmen, virajlı yolları sayesinde hala o korunaklı yapısını muhafaza ediyor. Turkuazın en koyu tonundan en açığına bir renk geçişi izlemek mümkün.

Neden Gitmeli? Havalimanından iner inmez 20 dakikada cennete ulaşmak için.

8. SAZAK KOYU, ADRASAN (TELEFONUNUZU KAPATIN)

Musa Dağı'nın arkasında saklanan Sazak Koyu'na karadan ulaşım oldukça zor, bu da burayı gerçek bir "kaçış" noktası yapıyor. Elektrik yok, gürültü yok; sadece siz ve masmavi bir deniz var.

Neden Gitmeli? Tamamen dijital detoks yapmak ve yıldızların altında denize girmek için.

Küçük Bir Not: Bu koyların çoğu sit alanı veya koruma altındaki bölgeler. Giderken yanınızda sadece anılarınızı götürün, çöplerinizi ise mutlaka geri getirin ki bu "Maldivler" sızdığı gibi kirlenmesin!

TÜRKİYE'YE EN ÇOK ZİYARETÇİ NEREDEN GELİYOR DERSİNİZ?

Türkiye, eşsiz kıyı şeridi, tarihi zenginlikleri ve gastronomi kültürüyle dünya turizminin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. 2025 yılının kapanış rakamları ve 2026 yılına ait ilk veriler, stratejik pazarlardaki büyümenin sürdürülebilir bir ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle Avrupa ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden gelen yoğun ilgi, turizm gelirlerinde de yeni rekorların kapısını araladı.

İşte son verilere göre ilk sıraları paylaşan ülkeler:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini paylaştığı basın toplantısında, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini, göreve geldiklerinden günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDEN BİRİ...

Açıklanan verilere göre Türkiye'yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayda geçti.

Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri oldu.

RUSYA İLK SIRADA YER ALDI

2025 yılında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu.

Yıl boyunca Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6.90 milyon olarak açıklandı.

Rusya pazarı, özellikle Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye turizminin lokomotif unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA...

Türkiye'nin geleneksel ve güçlü pazarlarından biri olan Almanya, 2025 yılında 6.75 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.

Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinin istikrarlı şekilde devam etmesi, uzun vadeli pazar güveninin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BİRLEŞİK KRALLIK YER ALDI

2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4.27 milyon ziyaretçi olarak kaydedildi.

Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilgi, Birleşik Krallık pazarındaki 2019'dan beri devam eden yükselişi destekleyen unsurlar arasında.

İŞTE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER

Öte yandan, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler güncellendi. Pasaporta gerek kalmadan ya da kapıda vizeyle gidilebilen ülkeler dikkat çekiyor.

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya