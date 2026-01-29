Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin "mutluluk" şampiyonu o ili! Büyük şehirler listeye bile giremedi: İşte huzurun başkenti...

Milyonlarca kişinin yaşadığı metropollerdeki stres ve gürültü, yerini bambaşka bir tabloya bıraktı. TÜİK tarafından titizlikle hazırlanan yaşam memnuniyeti raporu, Türkiye'nin 'mutluluk haritasını' yeniden çizdi. İşte listenin zirvesindeki o il...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:22
Herkes İstanbul veya Ankara gibi büyükşehirlerin listede üst sıralarda olmasını beklerken, sonuçlar adeta ezber bozdu. Öyle bir şehir zirveye yerleşti ki, oraya gidenlerin neden geri dönmek istemediği şimdi daha iyi anlaşılıyor. İşte 81 il arasından sıyrılıp 'huzurun yeni başkenti' unvanını kazanan o sürpriz şehir ve mutluluk listesinin ilk 10'u...

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

6 - ÇANKIRI

Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.

5 - KÜTAHYA

279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.

2 - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!
1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.