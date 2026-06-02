Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

Türkiye'nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

2025 yılına ait güncel nüfus verileri açıklandı. Türkiye genelinde bazı iller ve ilçeler nüfus artışıyla dikkat çekerken, bazı bölgelerde düşüş yaşandı. İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelerin güncel listesi...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 23:11
Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

Türkiye'nin 2025 yılı nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde demografik dengelerde önemli değişimler yaşandı.

Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğu artmaya devam ederken, bazı küçük ilçelerde ise nüfusun azaldığı görüldü. Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelerini de net bir şekilde ortaya koydu. İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu...

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ADANA

2.283.609
Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ADIYAMAN

617.821

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

AFYONKARAHİSAR
751.808

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

AĞRI

491.489

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

AMASYA
342.242

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ANKARA

5.910.320

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ANTALYA
2.777.677

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ARTVİN

167.531

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

AYDIN

1.172.107

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BALIKESİR

1.284.517

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BİLECİK

228.995

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BİNGÖL

282.299

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BİTLİS

360.423

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BOLU

327.173

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BURDUR

277.226

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

BURSA

3.263.011

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ÇANAKKALE

573.976


Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ÇANKIRI

200.549

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ÇORUM

519.590

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

DENİZLİ

1.060.975

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

DİYARBAKIR

1.852.356

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

EDİRNE

422.438

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ELAZIĞ

605.678

Türkiye’nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye’nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

ERZİNCAN

239.625