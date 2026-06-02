Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

Türkiye'nin nüfus verileri açıklandı: İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler...

2025 yılına ait güncel nüfus verileri açıklandı. Türkiye genelinde bazı iller ve ilçeler nüfus artışıyla dikkat çekerken, bazı bölgelerde düşüş yaşandı. İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelerin güncel listesi...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 23:11