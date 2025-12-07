Trend Galeri Trend Yaşam TÜRKİYE’YE VİZESİZ YERLER: Yalnızca 10 dolara konaklayabileceksiniz… Dünyanın En Ucuz 5 Tatil Cenneti

TÜRKİYE’YE VİZESİZ YERLER: Yalnızca 10 dolara konaklayabileceksiniz… Dünyanın En Ucuz 5 Tatil Cenneti

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ve gecelik 10-15 dolara konaklayabileceğiniz pek çok ülke bulunuyor. Günlük harcamanızın bir akşam yemeği fiyatını geçmeyeceği bu ülkelerde tatil yapmak artık hayal değil. İşte Türkiye'den vize istemeyen 5 tatil cenneti…

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:02
Günlük harcamanızın bir akşam yemeği fiyatını geçmeyeceği, Türk vatandaşlarından vize istemeyen en egzotik ve ucuz 5 rotayı araştırdık. İşte Türkiye'den vize istemeyen o ülkeler;

Sırbistan: Avrupa'nın tam kalbinde yer alan Sırbistan, vizesiz seyahat denince akla gelen ilk durak. Başkent Belgrad'da gecelik 10-12 dolara konaklayabilir, meşhur Balkan lezzetleriyle 5 dolara karnınızı doyurabilirsiniz.

Gürcistan'a gitmek için yeni tip kimlik kartınız yeterli. Batum ve Tiflis, Kafkasya'nın en ucuz seçeneklerini sunuyor. Günlük bütçenizi 10-15 dolar seviyesinde tutarak harika bir tatil yapabilirsiniz.

Tayland: 30 gün boyunca vizesiz gezebileceğiniz bu ülkede, egzotik sokak yemekleri 1-2 dolardan başlıyor. Özellikle Chiang Mai gibi bölgelerde 10 dolara havuzlu butik hostellerde kalmak hala bir rüya değil.

Arnavutluk: Güneydeki Ksamil plajlarını görenler burayı Maldivler sanıyor. İtalya ve Yunanistan'ın burnunun dibinde olmasına rağmen fiyatlar yarı yarıya.

Vietnam: Son yılların en popüler rotası! Vize işlemleri online olarak çok kolay halledilebiliyor. Vietnam'da 1 dolara dünyanın en lezzetli kahvelerini içebilir, gecelik 8-9 dolara muazzam doğa manzaralı yerlerde konaklayabilirsiniz.

VİZESİZ ÜLKELER 2025 LİSTESİ

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

UKRAYNA

muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

YAKINDA BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

SIRBİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

BAHREYN

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

BARBADOS

180 gün vizesiz

BELARUS

30 gün vizesiz

BELİZE

90 gün vizesiz

BOLİVYA

90 gün vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz.