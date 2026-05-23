Türkiye’yi sarsan cinayetlerin faillerinin akıbeti aynı oldu: Mezar yerleri bilinmiyor! Özgecan Aslan, Kahramanmaraş, Mersin…

MERSİN'DE DEHŞET SAÇMIŞTI

Öte yandan 4 gün önce Mersin'in Tarsus ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Katil Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra kıstırıldığı evde intihar eden katil Metin Öztürk'ün de cenazesi olayın ardından günler geçmesine rağmen alınmadı.