Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!
Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en son yayınlanan 2023 yılına ait yurt dışı çıkış istatistiklerine göre ilginç bir veri sunuyor. Türk vatandaşlarının seyahat tercihlerinde şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin gezi karnesi...
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 10:52