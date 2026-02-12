Trend Galeri Trend Yaşam Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en son yayınlanan 2023 yılına ait yurt dışı çıkış istatistiklerine göre ilginç bir veri sunuyor. Türk vatandaşlarının seyahat tercihlerinde şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin gezi karnesi...

Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 10:52
Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Ne Almanya ne de İtalya... Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülke sıralamasında kartlar yeniden dağıtıldı ve zirve el değiştirdi. Milyonlarca kişinin bavulunu toplayıp gittiği o gizemli rota, açıklanan ziyaretçi sayılarıyla dudak uçuklatırken, listedeki büyük sürpriz herkesi şaşkına çevirdi. İşte o liste...

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

1. LİSTEYE GİRİŞ (20 BİN - 50 BİN ARASI)

Listede yer alan ancak nispeten daha az ziyaret edilen ülkeler, genellikle uzak mesafedeki veya spesifik amaçlarla gidilen ülkelerdir.

  • Kanada: 20 bin 851 kişi.
  • Belçika: 23 bin 326 kişi.
  • Çin: 30 bin 97 kişi.
  • Avusturya: 32 bin 109 kişi.

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

2. ORTA YOĞUNLUKTAKİ ROTALAR (50 BİN - 100 BİN ARASI)

Bu grup, genellikle turistik ve ticari seyahatlerin dengeli olduğu Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan oluşuyor.

  • Birleşik Krallık (İngiltere): 54 bin 218 kişi.
  • Hollanda: 54 bin 636 kişi.
  • İtalya: 84 bin 720 kişi.
  • Fransa: 96 bin 221 kişi.
  • Rusya Federasyonu: 98 bin 684 kişi.

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

3. YÜKSEK ZİYARETÇİ TRAFİĞİ (100 BİN - 500 BİN ARASI)

Bu grupta geniş Türk diasporasının olduğu Almanya, kardeş ülke Azerbaycan ve önemli ticaret ortakları yer alıyor.

  • İran: 214 bin 368 kişi.
  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD): 323 bin 736 kişi.
  • Azerbaycan: 390 bin 865 kişi (Kardeş ülke statüsü etkisiyle).
  • Almanya: 415 bin 751 kişi (Avrupa kıtasında sınır komşuları hariç en çok gidilen ülke).

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

4. ZİRVEDEKİLER (EN ÇOK GİDİLEN İLK 4 ÜLKE)

Listenin en tepesinde, sayısal olarak diğerlerinden ayrışan sınır komşularımız yer alıyor.

  • Yunanistan: 695 bin 793 kişi (Bir önceki yıla göre ciddi artışla 4. sırada).
  • Gürcistan: 734 bin 490 kişi.
  • Bulgaristan: 1 milyon 125 bin 97 kişi.
  • Irak: 1 milyon 390 bin 930 kişi ile listenin en başında yer alıyor.

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

5. BÖLGESEL GRUPLAR

Tekil ülkeler haricinde, grup olarak belirtilen bölgelerin sıralaması ise şöyledir:

  • Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri: 954 bin 488 kişi. (Suudi Arabistan -Hac/Umre- ve Körfez ülkeleri bu grupta yer alıyor.)
  • Diğer Asya Ülkeleri: 1 milyon 38 bin 568 kişi. (Japonya ve Çin hariç diğer Asya ülkeleri; muhtemelen Tayland, Endonezya vb. buradadır.)
  • Diğer Avrupa Ülkeleri: 2 milyon 610 bin 895 kişi. (Bu grup muhtemelen Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ gibi vizesiz Balkan ülkelerini ve listede adı geçmeyen diğer Avrupa ülkelerini kapsıyor.)
Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

En güncel verileri olan 2023 verileri Türk vatandaşlarının yurt dışı tercihlerinde coğrafi yakınlığın belirleyici olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sınır komşularına yönelik bu yoğun ilginin şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

PEKİ VİZESİZ OLARAK GİDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yurtdışında tatil planı yapanlar için vizesiz seyahat seçenekleri yeniden gündeme geldi. 2025'in son günlerinde yapılan yeni anlaşmalarla birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelerin sayısı arttı. İşte 2026 Şubat ve Mart aylarında gidebileceğiniz vizesiz seyahat rotaları…

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

Türkler en çok o ülkeyi ziyaret ediyor! 1 milyon kişi aynı yere gitmiş: Zirvedeki ülke şaşırttı!

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk