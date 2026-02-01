Trend Galeri Trend Yaşam Turşu kurarken sakın bu hatayı yapmayın! Ustasından kütür kütür kalma garantisi: "Eğer kullandığınız kavanozlar..."

Turşu kurarken sakın bu hatayı yapmayın! Ustasından kütür kütür kalma garantisi: "Eğer kullandığınız kavanozlar..."

Türk mutfağının baş tacı olan turşu, hem şifasıyla hem de iştah açan lezzetiyle sofralarımızda özel bir yere sahip. Ancak büyük emeklerle hazırlanan turşuların, o çok sevilen kütür kütür yapısını uzun süre koruması sanıldığı kadar kolay değil. Pek çok kişinin merak ettiği 'turşunun kütür kütür kalmasını nasıl sağlarız?' sorusuna ise deneyimli ustalardan yanıt geldi. Yılların tecrübesiyle ortaya çıkan bu yöntemler sayesinde, turşularınız aylar geçse bile formunu asla kaybetmeyecek. İşte kütür kütür turşu kurmanın ve tazeliği korumanın asıl sırrı...

Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:38
Uzun süre formunu koruyan turşular elde etmenin ilk şartı, kullanılacak olan sebze ve meyvenin taze olmasıdır.

Özellikle domates, biber, lahana ve salatalık gibi ürünlerin en taze olanlarını tercih etmek, hazırlayacağınız turşunun uzun süre boyunca taze ve kütür kütür olmasını sağlayacaktır.

Aynı zamanda, turşu için kullanacağınız suyun kaynatılmış ve temiz olması gerektiği de deneyimli ustaların altını çizerek vurguladığı noktalardan biri.

KULLANILAN KAVANOZLAR TAMAMIYLA KURU OLMALI

Turşu yapımında kullanacağınız sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, kabuklarının temizlenmesi ve uygun boyutlarda hazırlanması önemlidir. Kullanacağınız kavanoz veya bidonların ise tamamen kuru ve hijyenik olması turşunuzun uzun süre boyunca taze olmasını sağlayacaktır.

EN KRİTİK PÜF NOKTA İSE BU ADIMDA SAKLI

Deneyimli ustalar, tuz oranının turşunun dayanıklılığında en kritik nokta olduğunu vurguladı.

Turşu yapımı esnasında yeterli miktarda tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede eriyor ve turşunun bozulma süresi kısalıyor.

Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor.

DENGELİ TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT!

Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.

FERMANTASYON SÜRECİNİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Turşunun kıvamı ve tadı, doğru fermantasyon süreciyle sağlandığından, bu aşamada sıcaklık, ışık ve bekleme süresi oldukça önemlidir.

Bu nedenle turşuyu hazırlarken uygun koşullar sağlandığından emin olmanız önemlidir.