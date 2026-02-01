Trend Galeri Trend Yaşam Turşu kurarken sakın bu hatayı yapmayın! Ustasından kütür kütür kalma garantisi: "Eğer kullandığınız kavanozlar..."

Turşu kurarken sakın bu hatayı yapmayın! Ustasından kütür kütür kalma garantisi: "Eğer kullandığınız kavanozlar..."

Türk mutfağının baş tacı olan turşu, hem şifasıyla hem de iştah açan lezzetiyle sofralarımızda özel bir yere sahip. Ancak büyük emeklerle hazırlanan turşuların, o çok sevilen kütür kütür yapısını uzun süre koruması sanıldığı kadar kolay değil. Pek çok kişinin merak ettiği 'turşunun kütür kütür kalmasını nasıl sağlarız?' sorusuna ise deneyimli ustalardan yanıt geldi. Yılların tecrübesiyle ortaya çıkan bu yöntemler sayesinde, turşularınız aylar geçse bile formunu asla kaybetmeyecek. İşte kütür kütür turşu kurmanın ve tazeliği korumanın asıl sırrı...

Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:38