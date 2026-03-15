TUS sınav oturum bilgisi: 2026 TUS/1 sınavı kaçta başlayacak ve bitecek, giriş yerleri nereden öğrenilir?

2026 TUS 1. dönem sınavı için geri sayım sona erdi ve binlerce hekim uzmanlık yolunda ter dökmeye hazırlanıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 15 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan kritik sınavın oturum saatleri ve sınav süresi netleşti. Adayların sınav binalarına giriş yapabileceği son dakikalar ve sınavın tam bitiş saati, planlama yapmak isteyen doktorlar için büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2026 08:46
Bugün gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı öncesinde, adaylar "TUS saat kaçta bitiyor?" ve "ÖSYM giriş belgesi nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. Gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve sınav merkezi kurallarına uyulması, binlerce adayın emeğinin korunması adına hayati bir rol üstleniyor.

2026 TUS/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2026 yılının ilk TUS maratonu iki ana oturumdan oluşuyor. İlk oturum olan Temel Tıp Bilimleri Testi, sabah saat 10:15'te başlayacak. Öğleden sonra adayların karşısına çıkacak olan ikinci oturum, yani Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te start alacak. Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta ise "15 dakika kuralı". Sabah oturumu için saat 10:00'dan, öğleden sonraki oturum için ise 14:30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılması kesinlikle mümkün olmayacak.

TUS SINAV SÜRESİ VE BİTİŞ SAATLERİ

Sınavda her iki oturum için de adaylara 100 soru yöneltiliyor ve bu soruların cevaplanması için toplam 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre tanınıyor. Bu süre zarfında adaylar uzmanlık hedeflerine ulaşmak için ter dökecekler.

Sabah Oturumu (Temel Tıp): 10:15'te başlayıp 12:30'da sona erecek.

Öğleden Sonra Oturumu (Klinik Tıp): 14:45'te başlayıp 17:00'de tamamlanacak.

ÖSYM TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken en önemli evrak olan 2026-TUS 1. Dönem Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak belgelerini edinebilirler. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısının önceden alınması ve üzerindeki fotoğrafın görünür olması gerekiyor.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Mart'ta tamamlanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM'nin güncel takvimine göre, 2026 TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

