Trend Galeri Trend Yaşam TV yayın akışı 13 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, pazartesi dizileri neler? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8

Ekran başında vakit geçirmek isteyenler, 13 Ekim Pazartesi TV yayın akışı listesini merak ediyor. Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 yayın akışında dikkat çeken yapımlar yer alıyor. İşte izleyiciyi bekleyen programlar:

Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:05
Pazartesi akşamı dizilerinden yarışma programlarına kadar birçok yapım ekranda olacak. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı araştırılırken, kanalların yayın akışları belli oldu. İşte 13 Ekim 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, ve TV8'in yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

13 Ekim Pazartesi dizileri arasında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte, detaylı TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:20 Aşk ve Gözyaşı

02:30 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Güller ve Günahkarlar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Güller ve Günahkarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Bahar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz