Trend
Galeri
Trend Yaşam
TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2025 || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı
TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2025 || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı
16 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri yine dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Günün dizileri, filmleri ve yarışma programları merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:32