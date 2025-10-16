Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2025 || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2025 || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

16 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri yine dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Günün dizileri, filmleri ve yarışma programları merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:32
Perşembe akşamı ekran başına geçmek isteyen izleyiciler, "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 16 Ekim tarihli TV yayın akışı listeleri, kanallar tarafından açıklandı. Peki, bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Aşk ve Gözyaşı
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Gözleri Karadeniz
04:00 - Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Güller ve Günahkarlar
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Güller ve Günahkarlar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
23:15 - Eşref Rüya
02:00 - Poyraz Karayel
04:15 - Baht Oyunu

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:18 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 – Seksenler
14:30 - Taşacak Bu Deniz
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
23:15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:30 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
00:50 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:20 - Lingo Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Cehennem
22:30 - Cehennem
00:00 - Kral Kaybederse
01:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Baba Ocağı
05:00 - Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

