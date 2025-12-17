TV YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2025 | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

İzleyiciler, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Dizilerden filmlere, yarışmalardan programlara kadar dolu dolu bir yayın akışı sunan ulusal kanalların bugünkü listeleri araştırılıyor. İşte günün TV yayın akışı…

Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:56
Televizyon keyfi yapmak isteyenler için 17 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak dizi, film ve programlar netleşirken, izleyiciler "Bugün hangi diziler ve filmler var?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanallara göre güncel yayın akışı bilgileri…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

00:20 Gözleri KaraDeniz

03:00 Kardeşlerim

05:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Güller ve Günahlar

03:00 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Avanak Abdi

23:30 Rüya Gibi

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:15 Sahte Kabadayı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Sucu Kamil

02:30 Hanım Köylü

03:30 Söz

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:15 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

22:10 İz Peşinde

00:30 Gönül Dağı

03:05 Kasaba Doktoru

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım