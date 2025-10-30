Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI 30 EKİM 2025 PERŞEMBE | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 30 EKİM 2025 PERŞEMBE | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

30 Ekim 2025 Perşembe günü televizyonda hangi programlar, diziler ve filmler yayınlanacak merak konusu oldu. İzleyiciler "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, TV8'in güncel 30 Ekim TV yayın akışı detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:42
Televizyon tutkunları için 30 Ekim 2025 Perşembe günü yayın akışı açıklandı. ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve TRT 1'de gün boyu sürecek programlar ve akşam dizileri izleyicileri bekliyor. İşte kanalların 30 Ekim Perşembe yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Kuruluş Orhan

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Orhan

04:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Kara Murat Fatih'in Fermanı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

02:00 Kader Bağlayınca

03:30 Poyraz Karayel

05:15 Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 3'Te 3

00:30 Teşkilat

03:15 Cennetin Çocukları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

01:00 Kral Kaybederse

03:30 Hanım Köylü

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Gel Konuşalım

