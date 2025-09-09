Trend Galeri Trend Yaşam TV yayın akışı 9 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı

9 Eylül 2025 Salı günü televizyon ekranları dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen diziler Bahar ve Kral Kaybederse yeni sezon bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, Gözleri Karadeniz 2. bölümüyle ekranda olacak.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 14:04
Salı akşamını evde geçirmek isteyenler için 9 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Bahar ve Kral Kaybederse dizileri yeni sezon bölümleriyle geri dönerken, Gözleri Karadeniz 2. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Gün boyunca eğlenceli yarışmalar ve filmler ekrana gelecek. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

23:20 Gözleri Karadeniz

02:00 Gözleri Karadeniz

04:30 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 Eşref Rüya

01:15 Mandıra Filozofu İstanbul

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çarpıntı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar - Yeni Sezon

00:15 Bahar

02:45 Gelin Evi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Eurobasket Özel

17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

02:55 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

