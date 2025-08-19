Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 19 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte güncel TV yayın akışı

19 Ağustos 2025 Salı günü için yayın akışları belli oldu. Ulusal kanallar bugün de film, dizi, yarışma ve haber programlarıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışları...

Giriş Tarihi: 19.08.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:30
Günün TV yayın akışı merak konusu oldu. Salı günü televizyon izlemek isteyenler için 19 Ağustos 2025 TV yayın akışları netleşti. Diziler, filmler ve yarışmalar bugün ekranlarda yerini alıyor. İşte kanal kanal yayın akışı listesi…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Aile Saadeti
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Oflu Hoca Trakyada
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)
23:20 – Aile Saadeti
02:20 - Bir Gece Masalı
05:00 - Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Güzel Günler
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Yıldızlar Da Kayar
01:45 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Yıldızlar Da Kayar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bücür
22:15 - Bücür
00:15 - Kral Kaybederse
02:00 - Baba Ocağı
04:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:30 – Kiralık Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Deli Deli Küpeli
22:15 - Deli Deli Küpeli
00:15 - Kuralsız Sokaklar
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Kuzey Güney

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:20 – Kod Adı Kırlangıç
09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 - Seksenler
14:15 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
22:00 - UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"
00:00 - Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
01:45 - Leyla İle Mecnun
04:15 - Seksenler
05:00 - Kim Gitsin?