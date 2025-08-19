Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 19 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte güncel TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 19 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte güncel TV yayın akışı

19 Ağustos 2025 Salı günü için yayın akışları belli oldu. Ulusal kanallar bugün de film, dizi, yarışma ve haber programlarıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışları...