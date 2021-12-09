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Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

Twitter son günlerde isminden oldukça söz ettirdi. Kısa süre önce Twitter'ın kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey istifa etmişti. Dorsey'in yerine ise Parag Agrawal geldi. Bu gelişmeler teknoloji gündemine damga vururken şimdi başka bir gelişme konuşuluyor. Bilindiği üzere Twitter uzun zamandır yeni birkaç özellik üstünde çalışıyordu. Bu yeniliklerden biri detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. Twitter keşfet kısmı TikTok benzeri dikey olarak kaydırılabilir akışa sahip olacak. Lafı daha fazla uzatmadan ayrıntılara birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:47
Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

TikTok'un sosyal medya platformları üzerinde etkisinin olduğu bir gerçek. TikTok'la birlikte kısa video trendi yükselmeye başladı. Instagram, YouTube gibi devler bu trende ayak uydurmak ve pastadaki payını artırmak için kendi kısa video özelliklerini devreye soktu. Şimdi sıra ise Twitter'a geldi. Twitter'ın keşfet özelliği tam anlamıyla TikTok benzeri oldu diyebiliriz.

Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

Twitter'ın keşfet kısmında haberler, eğlence gibi bilindik kısımlar yer almıyor. Bunun yerine Trend olanlar ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre olan For You (Sizin için) bulunuyor.

Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

Kullanıcılar keşfet sekmesine tıkladığında karşısına diğer kullanıcıların tweet'leri ve paylaşılan videolar çıkacak. Bu paylaşımlar tam ekran ve dikey şekilde kaydırılabilir olarak akışta yer alacak. Twitter'ın yenilenmiş keşfetindeki içerikler TikTok'un alışılmış formatında gösterilecek.

Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

Twitter'ın yeni keşfet özelliği en başta Hindistan olmak üzere birkaç ülkede test edilmeye başlandı.

Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

Uzmanlar ise TikTok'un etkisinin iyice yayıldığı görüşünde. Bir sosyal medya uzmanı yaptığı açıklamada, "Hemen hemen her platform tam ekran sunulan ve yukarı kaydırılarak geçiş yapılan gönderi özelliğini deniyor. Bu durum TikTok'un ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Platformların iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yükselen trendlere uyum sağlamaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Ancak hepsinin aynı şeyi yapmaya çalışması ileri de bazı sorunlara neden olabilir" dedi.

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