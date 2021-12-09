Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter da Tiktok gibi olacak!

TikTok'un sosyal medya platformları üzerinde etkisinin olduğu bir gerçek. TikTok'la birlikte kısa video trendi yükselmeye başladı. Instagram, YouTube gibi devler bu trende ayak uydurmak ve pastadaki payını artırmak için kendi kısa video özelliklerini devreye soktu. Şimdi sıra ise Twitter'a geldi. Twitter'ın keşfet özelliği tam anlamıyla TikTok benzeri oldu diyebiliriz.

Twitter'ın keşfet kısmında haberler, eğlence gibi bilindik kısımlar yer almıyor. Bunun yerine Trend olanlar ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre olan For You (Sizin için) bulunuyor.

Kullanıcılar keşfet sekmesine tıkladığında karşısına diğer kullanıcıların tweet'leri ve paylaşılan videolar çıkacak. Bu paylaşımlar tam ekran ve dikey şekilde kaydırılabilir olarak akışta yer alacak. Twitter'ın yenilenmiş keşfetindeki içerikler TikTok'un alışılmış formatında gösterilecek.

Twitter'ın yeni keşfet özelliği en başta Hindistan olmak üzere birkaç ülkede test edilmeye başlandı.