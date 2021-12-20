Twitter mavi tik nasıl alınır? Twitter, mavi tik alma şartlarını açıkladı

Twitter 'ın onaylı hesapları yani mavi tik almış hesapları bazı zamanlar tartışmalı biçimde gündeme geliyor. Çünkü platform bazı sahte hesaplara da mavi tik vermişti. Mesela ünlü yazar Cormac McCarthy'nin sahte hesabı onaylanmıştı, fakat Twitter işin gerçeğini anlayınca hesabı askıya almıştı. Bazı zamanlar Twitter doğrulanmış hesap sistemini devre dışı bırakıyordu. Twitter'ın yeni adımı, platformdaki mavi tik tartışmalarını ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Twitter , platformun destek sayfasında bir güncelleme yaparak mavi tik koşullarını netleştirdi. Kimlerin mavi tik alabileceğini, bunun için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunu tane tane açıklayan platform, bu sayede doğrulanmış hesaplarla ilgili kafa karışıklıklarını da gidermiş oldu.

Twitter 'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bir hesabın onaylanabilmesi için öncelikle orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan kullanıcılarınsa bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Örneğin; söz konusu hesabın orijinal olduğunun anlaşılabilmesi için bir internet sitesi bağlantısı, resmi kimlik doğrulaması ve kurumsal e-posta gibi gereksinimlere ihtiyaç var. Ayrıca, hesabın doğrulanabilmesi için bir makalenin bulunması, bu makalenin Google Trendler veya Wikipedia gibi herkese açık platformlardaki delillerine de ihtiyaç var.

Elbette bunlar, Twiter'da mavi tik alabilmek için yeterli değil. Kullanıcının doğrulanabilmesi için temel hesap bilgilerinin girilmiş olması ve hesabın aktif olarak kullanılabilmesi gerekiyor. Bu noktada takip edilen hesaplar ve etkileşimler, kullanıcılar için kritik önem arz ediyor.

Twitter, kimlerin mavi tik alamayacağı konusuna da açıklık getirdi. Sitede yapılan güncellemede mavi tik alamayacak hesaplar için listeleme yapan yetkililer, hiçbir zaman onay verilmeyecek hesaplar için şu belirlemelerde bulundular:

-Parodi, haber kaynağı, yorum hesapları ve resmi olmayan hayran hesapları;

-Onaylanmış bir şirket, marka veya kuruluş ya da yukarıda açıklandığı gibi Onaylanmış bir eğlence prodüksiyonu ile doğrudan bağlantılı olmadıkça evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler,